TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya: Ukrayna'dan rezervasyon akışı durdu
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, Rusya’nın askeri müdahalesi nedeniyle turizm sektörüne Ukrayna'dan rezervasyon akışının durduğunu açıkladı.
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, Rusya'nın askeri müdahalede bulunduğu Ukrayna'daki gelişmelerin turizm sektörüne olası etkilerini değerlendirdi.
Askeri müdahale gibi durumlardan en hızlı etkilenen sektörlerden birinin turizm olduğuna dikkat çeken Bağlıkaya, şu anda rezervasyonlarda iptal olmadığını ancak rezervasyon akışının durduğunu bildirdi.
"BU YIL 10 MİLYONUN ÜZERİNDE TURİST BEKLİYORDUK"
Bağlıkaya, şunları söyledi:
“Rusya ve Ukrayna, Türkiye turizmi için önemli iki pazar. Rusya ve Ukrayna'dan geçen sene toplam 7 milyon civarında turist aldık. Bu sene 10 milyonun üzerine çıkmasını bekliyorduk.
"TEKRAR BİR KRİZ ORTAMI YAŞANIRSA YAZIK OLUR"
Askeri müdahalenin kısa sürede bitmesini ümit ediyorum. Bu şekilde sıcak temas devam ettiği müddetçe yalnız Rusya ve Ukrayna'yı değil tüm Avrupa pazarını etkiler. Hiç kimse sıcak çatışmanın olduğu bölgelere, yakın bölgelerine seyahat etmez. 2022, rekorlar beklediğimiz bir sene. 2022 senesinde 2019'un üzerine çıkmayı hedefliyoruz. Eğer bu iş devam eder ve tekrar bir kriz ortamı yaşanırsa yazık olur.
"REZEVASYONLARDA İPTAL YOK DURMA VAR"
Mart ayının ortalarına kadar sıcak çatışma durumları toparlanır ve görüşme safhasına geçilirse o zaman turizmde bir sıkıntı yaşamayacağımızı düşünüyorum. Şu anda rezervasyonlarda iptal yok ama rezervasyon akışında durma var. Sıcak çatışmaların bittiği günden itibaren tekrar rezervasyonlar devam edebilir. Şu anda ciddi bir kayıp gözükmüyor ama devam etmemesi lazım. Ukrayna'dan Türkiye'ye gelmek isteyenler var.”
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