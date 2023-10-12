Meclis'te Gazze özel oturumu... Kurtulmuş: 'Başkenti Kudüs olan Filistin devleti mutlaka kurulmalı'

Yayınlanma: 12.10.2023 - 14:24

Güncelleme: 12.10.2023 - 14:28

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), İsrail ile Hamas arasında yaşanan çatışmaları görüşmek üzere toplandı.

Oturumun açılış konuşmasını yapan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı:

"Savaşın önlenmesi için Türkiye olarak üzerimize düşeni yerine getirmeye hazır olduğumuzu ifade ediyoruz. Bazı ülkeler insani dramı görmezden gelirken, TBMM'nin insani, ahlaki sorumluluğu ile bu oturumu gerçekleştirmesi gerçekten büyük bir öneme haizdir.

Dünya barışının kapısı Ortadoğu barışıdır, Ortadoğu'nun barış kapısı ise Filistin halkının barış içinde yaşamasıdır.

3 temel meseleyi TBMM'nin gündemine taşımayı görev olarak görüyorum. 3 temel konuda adım atılmalı. 1967 sınırlarında bütünleşik bağımsız Filistin devleti mutlaka kurulmalı ve bütün dünya tarafından tanınmalıdır. İkinci temel mesele ise yasadışı yerleşimciler meselesidir. İnsanlar yaşadıkları yerlerden gönderilerek oranın yabancısı halklar getirilmiştir. hukuk dışı yerleşimciler meselesinin, ilhak teşebbüslerinin sona ermesi barışın önünü açacaktır. Üçüncü temel mesele ise Mescid-i Aksa başta olmak üzere kutsal mekanların korunması ve dinlerin kutsallarına saygı gösterilmesidir."