1202 işçi yaşamını yitirdi!
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG), iş cinayetleri raporunu kamuyoyuyla paylaştı. Buna göre yılın ilk 8 ayında en az 1202 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. Ölen işçiler arasında çok sayıda çocuk var.
İSİG Meclisi raporuna göre yılın ilk 8 ayında en az 1202 işçi alınmayan önlemler nedeniyle yaşamını yitirdi. Ağustos ayında ise 186 iş cinayeti gerçekleşti.
En çok ölüm gerçekleşen işkolu tarım ve orman oldu. Bu işkolunda en az 244 emekçi çalışırken yaşamını yitirdi. İnşaat, yol en az 225 işçi ölümüyle en çok ölümün gerçekleştiği ikinci işkolu oldu. Bunu sırasıyla 147 ölümle taşımacılık, 74 ölümle metal takip etti. İşkollarına göre ölüm verileri şöyle:
ÇOCUKLARI ÖLESİYE ÇALIŞTIRDILAR
Çalışma yaşamının en can yakıcı konusu da çocuk işçiler. Denetimsizlik, yetersiz yaptırımlar, cezasızlık gibi nedenlerle çocuk işçiliği hâlâ devam ediyor. Yılın ilk 8 ayında 14 yaşın altında en az 18 çocuk çalışırken yaşamını yitirdi. 14-17 yaş aralığında çalışırken katledilen çocuk sayısı ise en az 30 olarak gerçekleştirdi.
Sadece çocuklar değil emeklilik yaşaması gereken 65 yaş üstü 74 işçi de yaşamını yitirdi. Ölümlerin yaş grubuna göre dağılımı şöyle:
14 yaş ve altı 18 çocuk işçi
15-17 yaş arası 30 çocuk/genç işçi
18-27 yaş arası 182 işçi
28-50 yaş arası 585 işçi
51-64 yaş arası 249 işçi
65 yaş ve üstü 74 işçi
Yaşını belirlenemeyen 64 işçi
BU KOŞULLARA KALP DAYANMAZ
En çok iş cinayeti trafik, servis kazaları nedeniyle gerçekleşti. Bunu ezilme, göçük ve yüksekten düşme takip etti. Kalp krizi ve beyin kanaması nedeniyle 131 işçi çalışırken yaşamını. İş cinayeti nedenleri arasında beyin kanaması ya da kalp krizi dördüncü sırada yer aldı.
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