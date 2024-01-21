17 milyon liralık anlaşma KAP'a bildirildi

Yayınlanma: 21.01.2024 - 16:07

Güncelleme: 21.01.2024 - 16:07

Dofer Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DOFER) yurtiçi merkezli iki firma arasında yapılan 17 milyon liralık iş anlaşmasının detayları KAP aracılığıyla duyuruldu.

Dofer yapı şirketi tarafından yapılan KAP açıklaması şöyle:

''Şirketimiz ile yurtiçi merkezli iki firma arasında 18 Ocak 2024 tarihinde KDV hariç 17.197.083,33 TL (onyedimilyon yüzdoksanyedibin seksenüç Türk Lirası ve otuzüç kuruş) tutarında sipariş sözleşmesi imzalanmış olup üretim tesislerimiz tam kapasite çalışmaya devam etmektedir. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.''