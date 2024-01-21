17 milyon liralık anlaşma KAP'a bildirildi

Dofer Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DOFER) şirketi, 17 milyon liralık iş anlaşmasını Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.01.2024 - 16:07
17 milyon liralık anlaşma KAP'a bildirildi
Abone Ol google-news

Dofer Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DOFER) yurtiçi merkezli iki firma arasında yapılan 17 milyon liralık iş anlaşmasının detayları KAP aracılığıyla duyuruldu.

Dofer yapı şirketi tarafından yapılan KAP açıklaması şöyle:

''Şirketimiz ile yurtiçi merkezli iki firma arasında 18 Ocak 2024 tarihinde   KDV hariç 17.197.083,33 TL (onyedimilyon yüzdoksanyedibin seksenüç Türk Lirası ve otuzüç kuruş) tutarında sipariş sözleşmesi imzalanmış olup üretim tesislerimiz tam kapasite çalışmaya devam etmektedir. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.'' 


Dofer Yapı Malzemeleri haberleri KAP haberleri

İlgili Haberler

KAP'a bildirildi... O banka adını değiştirdi

KAP'a bildirildi... O banka adını değiştirdi
KAP'a bildirildi... Kent Gıda 100 gr Toblerone ürününü geri çağırdı!

KAP'a bildirildi... Kent Gıda 100 gr Toblerone ürününü geri çağırdı!
KAP'a bildirildi... Sendikalar MESS'le anlaşmaya vardı

KAP'a bildirildi... Sendikalar MESS'le anlaşmaya vardı

En Çok Okunan Haberler