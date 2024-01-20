KAP'a bildirildi... O banka adını değiştirdi

Adabank'ın ticaret unvanının "Dünya Katılım Bankası Anonim Şirketi" olarak değiştirildiği açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.01.2024 - 10:29
KAP'a bildirildi... O banka adını değiştirdi
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AHL Ahlatcı Finansal Yönetim, Adabank'ın ticaret unvanının "Dünya Katılım Bankası Anonim Şirketi" olarak tescil işleminin gerçekleştirildiğini duyurdu.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, "Şirketimizin yüzde 70 oranında ve şirketimizin bağlı ortaklığı Enerya Enerji AŞ'nin yüzde 29 oranında pay sahibi olduğu AHL Ahlatcı Finansal Yönetim AŞ tarafından; 'Adabank Anonim Şirketi'nin ticaret unvanının 'Dünya Katılım Bankası Anonim Şirketi' olarak tescili işleminin gerçekleştirildiği hususu şirketimize bildirilmiştir." ifadesine yer verildi.


Adabank Dünya Katılım Bankası

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