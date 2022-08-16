2. el araç satışında yeni dönem: Resmi Gazete’de yayımlandı

Resmi Gazete'de yaymlanan düzenlemeye göre ikinci el otomobiller ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre dolmadan satılamayacak.

cumhuriyet.com.tr
16 Ağustos 2022 Salı, 00:40
2. el araç satışında yeni dönem: Resmi Gazete’de yayımlandı
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İkinci el otomobil satışında 6 ay ve 6 bin kilometre şartı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeye göre, ikinci el otomobiller ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre dolmadan satılamayacak.


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