2. el araç satışında yeni dönem: Resmi Gazete’de yayımlandı
Resmi Gazete'de yaymlanan düzenlemeye göre ikinci el otomobiller ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre dolmadan satılamayacak.
İkinci el otomobil satışında 6 ay ve 6 bin kilometre şartı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeye göre, ikinci el otomobiller ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre dolmadan satılamayacak.
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