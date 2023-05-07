2. el otomobil piyasası canlandı! En çok 300 bin ile 500 bin TL arasındaki araçlar satılıyor

Yayınlanma: 07.05.2023 - 07:00

Güncelleme: 07.05.2023 - 07:00

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimi'ni kim kazanırsa kazansın dolar kurunda artış beklentisi, sonrasındaki kur artışı korkusu, enflasyona kıyasla düşük faizler ve bu nedenlerle de otomobilin yatırım aracına dönüşmesi gibi pek çok etken hem otomobil satışlarında hem de taşıt kredilerinde rekor seviyelerin görülmesine neden oldu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, 28 Nisan haftası itibarıyla taşıt kredileri, bir önceki yılın aynı haftasına kıyasla yüzde 318,5 artışla 73,2 milyar TL’ye yükseldi.

Seçimin yaklaşmasıyla birlikte mart ayının üçüncü haftasından itibaren taşıt kredilerindeki artış da hızlandı.

Öte yandan Samsun 2. El Otomotivciler Sitesi’nde yoğunluk oluştuğu dikkatlerden kaçmadı. Piyasayı değerlendiren galericiler, 300 bin TL’nin altında çok araba olmadığını, en çok 300 bin ile 500 bin TL bandındaki araçları sattıklarını belirttiler.

"300 BİN TL İLE 500 BİN TL ARASINDA SATILAN ARABALARIN SİRKÜLASYONU OLUYOR"

Piyasa hakkında bilgi veren oto galerici Rıfat Bilgili, “Şu anda işlerimiz yoğun durumda. Çok fazla hareketlilik var. Fiyat artışları yavaşladı ve hareketlilik başladı. Daha da fazla sirkülasyon olacağını düşünüyoruz. Geçen sene 50 bin TL’nin altında araba yoktu. 50 bin TL ile 200 bin TL’lik arabalar satılıyordu. Şu anda ise 300 bin liranın altında çok fazla araba yok. 300 bin TL ile 500 bin TL arasındaki arabaların sirkülasyonu var. Bu arabaların satışı hızlı, ticareti hızlı oluyor. Biz de bu fiyatlarda araba bulmakta zorlanıyoruz” dedi.

"SEÇİME KADAR İNSANLAR ARAÇ ALMAK İÇİN ACELE EDİYORLAR"

Galerici Abdullah Güven, “İkinci el otomobil piyasasında yeterince ürün bulamıyoruz. Buna bağlı olarak fiyatlar yükseliyor. Şu anda satışlar yoğun durumda. Para olarak yükselmiş gözükse de ürün olarak eriyoruz. Genellikle 300 bin TL ile başlayan, 1 buçuk milyon TL’ye kadar giden araç segmenti arasında çalışıyorum. Vatandaşlar ise 700 ile 800 bin TL arasındaki arabaları alıyor. Seçime kadar insanlar araç almak için biraz daha acele ediyorlar. Bu sıralar yoğunluk var" diye konuştu.

"500’ÜN ÜSTÜNE ÇIKILDIĞINDA İNSANLAR BİR ADIM GERİ GİDİYOR"

Aracını satmaya getiren Yasin Güzel, “Keşke araba fiyatları bu kadar yükselmeseydi. Araba pazarı bugün bayağı hareketli. İnsanlar araç alamadıkları zaman zarar ettiklerini anladılar. Arabalar temiz olunca ve kilometreleri az olunca fiyatları yüksek oluyor. İnsanların şu an bütçesi 350 ile 500 bin TL arasında. 500’ün üstüne çıkıldığında ise insanlar bir adım geri gidiyor" ifadelerini kullandı.

Alıcı Tahsin Küçük ise "Bütçemize göre araba arıyoruz. Fiyatları biraz yüksek durumda. Araba satanlarla çok fazla anlaşamıyoruz. Biz 200 diyoruz, onlar 250 diyor" açıklamasında bulundu.