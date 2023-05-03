Avrupa'da ülkelere göre otomotiv fabrika sayısı açıklandı

Yayınlanma: 03.05.2023 - 07:00

Güncelleme: 03.05.2023 - 07:00

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), hangi Avrupa ülkesinde kaç adet otomotiv fabrikası bulunduğunu açıkladı.

ACEA tarafından paylaşılan verilerde Avrupa'nın tamamında 301 adet otomotiv sektörüyle ilgili fabrika olduğu ifade edildi. 301 fabrikanın ise 194 tanesi Avrupa Birliği ülkelerinde bulunuyor.

AVRUPA'DA OTOMOTİV FABRİKALARI

Otomobil 134

Hafif ticari (van) 52

Kamyon 66

Otobüs 66

Motor 72

Batarya 18

Toplam: 301

ACEA'nın paylaştığı haritaya göre Avrupa Birliği'nin en çok farbikaya sahip otomotiv üreticisi, Almanya. Ülkede otomotiv endüstrisi üzerine kurulmuş 44 fabrika bulunuyor. İkinci sırada 30 fabrika ile Fransa, üçüncü sırada ise 24 fabrika ile İtalya bulunuyor.

AB'DE OTOMOTİV FABRİKALARI

Ülke ve fabrika sayısı

Almanya 44

Fransa 30

İtalya 24

Polonya 18

İspanya 14

Hollanda 10

İsveç 9

Çekya 8

Belçika 7

Romanya 6

Macaristan 5

Portekiz 5

Avusturya 5

Slovakya 4

Finlandiya 3

Slovenya 1

Hırvatistan 1

AB ÜYESİ OLMAYANLARDA SIRALAMA

Ülke ve fabrika sayısı

Rusya 33

Birleşik Krallık 31

Türkiye 17

Ukrayna 6

Kazakistan 6

Özbekistan 6

Belarus 4

Sırbistan 3

Makedonya 1