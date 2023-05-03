Avrupa'da ülkelere göre otomotiv fabrika sayısı açıklandı
Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği, 2022 yılı itibarıyla olmak üzere Avrupa'da kaç adet otomotiv fabrikası bulunduğunu paylaştı. Türkiye, en çok fabrikaya sahip ilk 10 ülke arasında yer aldı.
Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), hangi Avrupa ülkesinde kaç adet otomotiv fabrikası bulunduğunu açıkladı.
ACEA tarafından paylaşılan verilerde Avrupa'nın tamamında 301 adet otomotiv sektörüyle ilgili fabrika olduğu ifade edildi. 301 fabrikanın ise 194 tanesi Avrupa Birliği ülkelerinde bulunuyor.
AVRUPA'DA OTOMOTİV FABRİKALARI
Otomobil 134
Hafif ticari (van) 52
Kamyon 66
Otobüs 66
Motor 72
Batarya 18
Toplam: 301
ACEA'nın paylaştığı haritaya göre Avrupa Birliği'nin en çok farbikaya sahip otomotiv üreticisi, Almanya. Ülkede otomotiv endüstrisi üzerine kurulmuş 44 fabrika bulunuyor. İkinci sırada 30 fabrika ile Fransa, üçüncü sırada ise 24 fabrika ile İtalya bulunuyor.
AB'DE OTOMOTİV FABRİKALARI
Ülke ve fabrika sayısı
Almanya 44
Fransa 30
İtalya 24
Polonya 18
İspanya 14
Hollanda 10
İsveç 9
Çekya 8
Belçika 7
Romanya 6
Macaristan 5
Portekiz 5
Avusturya 5
Slovakya 4
Finlandiya 3
Slovenya 1
Hırvatistan 1
AB ÜYESİ OLMAYANLARDA SIRALAMA
Ülke ve fabrika sayısı
Rusya 33
Birleşik Krallık 31
Türkiye 17
Ukrayna 6
Kazakistan 6
Özbekistan 6
Belarus 4
Sırbistan 3
Makedonya 1
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP'ye gelen 'deep fake' istihbaratı
- Erdoğan sandıktan 'mezar' çıkardı
- Birinci turda kazanma oranı yüksek
- Marmaray'da intihar: Seferler normale döndü!
- Seçim öncesi İçişleri Bakanlığı'nda paralel yapı
- Yeşil Sol Parti üyelerine saldırı
- Zeynep Sever Demirel'den dikkat çeken 'seçim' paylaşımı
- Eski ABD deniz piyadesi Ukrayna'da öldürüldü
- Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya yanıt!
- MHP'li vekilin canlı yayında zor anları