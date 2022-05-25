2008 krizini bilen isimden endişe verici yorum

25 Mayıs 2022 Çarşamba, 10:00

2008 finansal krizinin simge ismi Michael Burry'den dikkat çekici bir paylaşım geldi.

Bloomberg HT'nin haberine göre, Scion Asset Management Kurucusu Burry, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "2008'de dediğim gibi bu bir uçak kazasını izlemek gibi. Acıtıyor, hiç eğlenceli değil ve ben gülümsemiyorum" ifadelerini kullandı.

Burry'nin net olarak neyi kastettiği belli olmasa da piyasadaki endişeli atmosfere katkı verdiği yorumu yapıldı.

Burry'nin yorumu ABD'nin nisan ayına ilişkin konut verileri sonrasında geldi.

YENİ KONUT SATIŞLARI NİSANDA DÜŞTÜ

ABD Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre yeni konut satışları nisanda yıllıklandırılmış bazda yüzde 16,6 düşerek 591 bine geriledi.

Bu, Nisan 2020'den beri görülen en düşük seviye olarak kayda geçti. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin medyan tahmini 749 bindi.

Mart ayı verisi de 763 binden 709 bine revize edildi.

Ortalama konut fiyatları yıllık yüzde 19.6 artarak 450 bin 600 dolarla rekor seviyeye çıktı. Rekor yüksek seyreden fiyatlar ve kredi faizlerindeki artış hanehalkının alım gücünü düşürüyor.

Yeni konut satışları toplam pazarın yaklaşık yüzde 10'unu oluşturuyor.

Nisan ayında 2. el konut satışları da Haziran 2020'den beri en düşük seviyeye gerilemişti.