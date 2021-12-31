2021 yılı köprü ve otoyol geçiş ücretleri ne kadar? İşte köprü ve otoyol ücretleri 2021

31 Aralık 2021 Cuma, 16:52

2021 Yılı Köprü Geçiş Ücretleri

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Geçiş Ücretleri

2021 yılında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün geçiş ücretleri aynıydı. Bu ücetler otomobiller için 13,25 TL, hafif ticari araçlar için 17 TL ve motosikletler için 5,25 TL idi.

2021 Osmangazi Köprüsü Geçiş Ücretleri

2021 yılında Osmangazi Köprüsü’nün geçiş ücreti otomobiller için 147,50 TL ,hafif ticari araçlar için 236 TL, motosikletler için 103 TL, 3. sınıf araçlar için 280 Tl, 4. sınıf araçlar için 371,50 TL, 5. sınıf araçlar için 468,50 TL idi.

3. Köprü - Yavuz Sultan Selim Köprüsü Geçiş Ücretleri 2021

Yavuz Sultan Selim Köprüsü geçiş ücretleri 2021 yılında otomobiller için 27,50 TL, hafif ticari araçlar için 36,50 TL, motosikletler için 19,90 TL olarak uygulanırken 3.sınıf araçlar için 67,50 TL, 4.sınıf araçlar için 171,50 TL ve 5.sınıf araçlar için 213,50 TL olarak uygulandı.

Avrasya Tüneli Geçiş Ücreti 2021

2021 yılında otomobil ve kamyonetler için Avrasya Tüneli geçiş ücreti 46 lirayken minibüsler için bu ücret 69 liraydı.

2021 Otoyol Ücretleri

- KGM Anadolu Otoyolu, Anadolu (Çamlıca)-Akıncı (Ankara) Geçiş Ücreti :37,50 TL

-İzmir-Çeşme Otoyolu, Seferihisar-Çeşme Geçiş Ücreti: 5,75 TL

- İzmir-Aydın Otoyolu, Işıkkent-Aydın Batı Geçiş Ücreti: 7.,50 TL

-KGM Çukurova Otoyolları, Adana Doğu Alın-Şanlıurfa Geçiş Ücreti: 23,25 TL

-KGM Çukurova Otoyolları, Niğde Kuzey-Mersin Alın Geçiş Ücreti: 21,25 TL

-KGM Avrupa Otoyolu, Mahmutbey-Edirne Geçiş Ücreti: 18,50 TL

-Gebze-Orhangazi-İzmir, Osmangazi Köprüsü-İzmir Çıkış Geçiş Ücreti: 367,00 TL

- Kuzey Çevre Otoyolu, Fenertepe-Kurnaköy Geçiş Ücreti: 88,50 TL

-Kuzey Marmara Avrupa Otoyolu, Çatalca-Fatih Geçiş Ücreti: 31,00 TL

-Kuzey Marmara Anadolu Otoyolu, Kurnaköy-Sevindikli Kuzey Geçiş Ücreti: 71,50 TL

-Ankara-Niğde Otoyolu, Ankara Gölbaşı-Niğde Gölcük Geçiş Ücreti: 144,50 TL

2022 İstanbul-İzmir Köprü ve Otoyol Geçiş Ücretleri



-1. sınıf araçlar için Osmangazi Köprüsü 147,50 TL, Bursa 179 TL, Manisa- Turgutlu 349 TL, İzmir 367 TL

-2. sınıf araçlar için Osmangazi Köprüsü 236 TL, Bursa 286 TL, Manisa- Turgutlu 558 TL, İzmir 586,50 TL

-3. sınıf araçlar için Osmangazi Köprüsü 103 TL, Bursa 125 TL, Manisa- Turgutlu 244 TL, İzmir 256,50 TL

-4 . sınıf araçlar için Osmangazi Köprüsü 280 TL, Bursa 339,50 TL, Manisa- Turgutlu 662,50 TL, İzmir 696,50 TL

-5 . sınıf araçlar için Osmangazi Köprüsü 371,50 TL, Bursa 450,50 TL, Manisa- Turgutlu 879 TL, İzmir 924 TL

-6. sınıf araçlar için Osmangazi Köprüsü 486,50 TL, Bursa 568 TL, Manisa- Turgutlu 1108,50 TL, İzmir 1165,50 TL