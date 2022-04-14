Yılın ilk çeyreği inşaatta durgun geçti

14 Nisan 2022 Perşembe, 09:05

Ocak ayında 20 ayın en düşük değerini gören Faaliyet Endeksi, şubat ayında olduğu gibi mart ayında da eşik değerin üstünde yer aldı. Güven Endeksi eşik değer seviyesinde yer alırken buna karşılık Beklenti Endeksi şubat ayına göre artmış olsa da, hâlen eşik değerin altında dalgalandı.

Foreks'in haberine göre açıklamada şöyle denildi:

"Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) her ay açıkladığı Hazır Beton Endeksi ile Türkiye’de inşaat sektörü ve bağlantılı imalat ve hizmet sektörlerindeki mevcut durumu ve beklenen gelişmeleri ortaya koymaktadır. İnşaat sektörünün en temel girdilerinden biri olan ve aynı zamanda üretiminden sonra kısa bir süre içinde stoklanmadan inşaatlarda kullanılan hazır betonla ilgili bu Endeks, inşaat sektörünün büyüme hızını ortaya koyan en önemli göstergelerden biridir.

THBB, her ay merakla beklenen Hazır Beton Endeksi’nin 2022 Mart Ayı Raporu’nu açıkladı. Rapora göre, ocak ayında 20 ayın en düşük değerini gören Faaliyet Endeksi şubat ayında olduğu gibi mart ayında da eşik değerin üstünde yer almıştır. Güven Endeksi eşik değer seviyesindedir. Buna karşılık Beklenti Endeksi şubat ayına göre artmış olsa da, hâlen eşik değerin altında dalgalanmaktadır. Birleşik Hazır Beton Endeksi, faaliyetteki yükseliş neticesinde yukarı yönlü hareket etmiştir.

Geçen yılın aynı ayına göre baktığımızda ise mart ayında güven hariç diğer endekslerde bir gerileme görülmektedir. İnşaat sektöründe mevsimsel olarak beklenen yükseliş, bu yıl mart ayında istenilen düzeyde gerçekleşmemiştir. Beklenti ve faaliyetin geçen yılın mart ayında daha yüksek olduğu görülmektedir"

"İSTİKRARLI BÜYÜMEYİ MÜMKÜN"



Faaliyet Endeksi’nin 6 aylık hareketli ortalamasını değerlendiren THBB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, “Aylık bazdaki dalgalanmaların etkisini ortadan kaldırdığımızda sektörün, pandeminin etkilerinin sektörde hissedildiği 2020 yılının ilk yarısından itibaren 2 dip ve 2 zirve yaptığı anlaşılmaktadır” dedi.

Son 20 aydır sektörün yukarı yönlü istikrar arz eden bir yapıda faaliyet göstermediğinin net bir şekilde görüldüğünü ifade eden Yavuz Işık, “Hazır beton sektörünün bağlı olduğu inşaat sektöründe de aynı zaman dilimleri için benzer yükselme ve alçalmalar görülmektedir. İnşaat sektörünün bu performansı, büyüme rakamlarına da yansımaktadır. 7 çeyrektir dengesiz bir büyüme sergileyen inşaat sektöründe istikrarlı büyümeyi mümkün kılacak politikalara ihtiyaç, her zamankinden daha önemli hâle gelmiştir” dedi.