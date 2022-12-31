2022 Tarım Üretimi: Kuru soğan üzdü buğday sevindirdi

31 Aralık 2022 Cumartesi, 02:00

Buna göre, üretim miktarları bu yıl yaklaşık olarak tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde 70.2 milyon ton, sebzelerde 31.6 milyon ton, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde 26.8 milyon ton tahmin edildi.

Bu kapsamda bir önceki yıla göre tahıl grubunda buğday üretimi yüzde 11.9 artarak 19.8 milyon ton, bakliyat grubunda kuru fasulye yüzde 11.5 azalarak 270 bin ton oldu.

Kuru soğan üretimi de yüzde yüzde 6 azalarak 2 milyon 350 bin tona indi. Limon üretimi yüzde 14.6 azalarak 1.3 milyon ton oldu.

