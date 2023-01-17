2022'de vergi gelirleri artmasına rağmen bütçe 139.1 milyar lira açık verdi
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati “Türkiye ekonomi modeli” ile bir başarı hikâyesi yazdıklarını iddia etti. Nebati 2022 bütçesinde 139.1 milyar lira açık olmasıyla övündü. İktidar bütçe açığını frenleyebilmek için yine yurttaşın cebine göz dikti. Vergi gelirleri 2022’de 2.3 trilyon liraya yükseldi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın verilerine göre Türkiye 2022 yılında 139.1 milyar lira bütçe açığı verdi. Vergi tahsilatının yüzde 102 oranında artarak 2.3 trilyon liraya çıkmasıyla beklentinin altında kalan açığı Bakan Nureddin Nebati, “makro göstergelerde büyük başarı” olarak açıkladı. Ekonomistler ise “Yıl ortasında 817 milyar TL ek bütçe yapıldı. İşsizlik azalmıyor, cari açık kapanmıyor, gelir dağılımı bozuluyor. Böyle bir politikayı başarılı saymak mümkün değil” yorumunu yaptı
2022’de bütçe giderleri 2 trilyon 941.4 milyar TL, bütçe gelirleri 2 trilyon 802.4 milyar TL oldu. Orta Vadeli Program’da geçen yıl için 461.2 milyar lira açık öngörülürken açık 139.1 milyar lirada kaldı. Faiz giderleri ise 180.8 milyar liradan 310.9 milyar liraya çıktı.
- Örtülü coştu: Cumhurbaşkanlığı’nın kullanımında bulunan “örtülü ödenek” kapsamında geçen yıl toplam 3.4 milyar lira harcama yapıldı.
- Kurumlar zarar yazdı: Görevlendirme giderleri olarak adlandırılmaya başlanan görev zararları kapsamında 213.2 milyar lira harcandı. Kamu teşebbüslerinin görev zararları 19.5 milyar lira oldu.
- KKM’nin yükü 93 milyar: İktidarın dolardaki artışı durdurabilmek için getirdiği kur korumalı mevduta (KKM) uygulamasının faturası 92.5 milyar lira olarak gerçekleşti.
BAŞARI DEĞİL PROPAGANDA
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati göstergelerde büyük başarı sağlandığını açıklayarak “Küresel ekonomide türbülanslar yaşanırken, ülkemiz 4 yıllık aradan sonra yeniden faiz dışı fazla vermeyi başardı. Türkiye Ekonomi Modeli ile önemli bir başarı hikayesi yazdık ”dedi. Prof. Dr. Burhan Şenatalar şöyle konuştu: “2021 sonunda kabul edilen bütçe daha önce görülmemiş büyüklükte bir ek bütçe ile büyütüldü. Bu projeksiyonların ne kadar yetersiz olduğunu ortaya koymakta. Söylenen sözler propaganda niteliğindedir.”
HALK 35 MİLYAR LİRA CEZA ÖDEDİ
Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü’nün Aralık 2022 bütçesiyle ilgili yayımladığı ayrıntılar, son yıllarda bütçenin önemli gelir kalemi haline dönüşen para cezalarında yıllık tahminin 4.7 milyar lira aşıldığını ortaya koydu.
Bütçedeki para cezası geliri geçen yıl 2021’e kıyasla yüzde 67.1 artışla 34.6 milyar lira oldu. 2022 yılı tahmini 29.9 milyar liraydı. Bu kapsamda idari para cezaları yüzde 55.7 artışla 17.2 milyar lira, vergi cezası geliri yüzde 84.3 artışla 16 milyar lira oldu. Ayrıca yargı para cezaları yüzde 35.3, diğer para cezaları yüzde 57.2 arttı.
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