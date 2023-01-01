2023 araç muayene ücretleri belli oldu

01 Ocak 2023 Pazar, 23:41

Tüm araçlarda yapılması zorunlu olan araç muayenesi fiyatlarına yeni yılla birlikte zam geldi. Araç muayene ücretleri yeniden değerleme oranı olan yüzde 122 oranında artırıldı.

Yapılan zamla birlikte yeni yılda araçlarını (Otomobil, Minibüs, Kamyonet, Özel Amaçlı Taşıt, Arazi Taşıtı, Römork ve Yarı Römork) muayene ettirecek yurttaşlar, 1130,40 TL ücret ödeyecek. 2022 yılında muayene ücreti 507 TL olarak uygulanıyordu.

Buna göre otomobil muayene ücretleri yüzde 122 zamlanmış oldu.

MUAYENE YAPTIRMAYANLARIN CEZASI DA ZAMLANDI!

Traktör (Römorklu, Römorksuz), Motosiklet ve Motorlu Bisiklet sahipleri ise 575,84 TL ücret ödeyerek muayene yaptıracak. Otobüs, Kamyon, Çekici ve Tankerler için muayene ücreti de 1528,10 TL’ye yükseldi.

Muayenesiz araç kullanmanın cezası da zamlandı. Muayenesiz araçla trafiğe çıkmanın cezası 2022’de 427 TL iken yeni yıl ile birlikte yüzde 122 artışla 951 TL’ye yükseldi.