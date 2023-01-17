Kısa vadeli dış borçta rekorlar sürüyor

Yayınlanma: 17 Ocak 2023 - 10:22

Güncelleme: 17 Ocak 2023 - 10:22

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri Gelişmeleri Kasım 2022 dönemi verilerini yayımladı.



Buna göre kısa vadeli dış borç stoku, 2021 yıl sonuna göre yüzde 19,6 oranında artışla 145,4 milyar dolar oldu.

Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 18,1 oranında artarak 60,7 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 18,5 oranında artarak 52,3 milyar doları düzeyinde gerçekleşti.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2021 yıl sonuna göre yüzde 4,8 azalarak 10,5 milyar dolara geriledi. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin Döviz tevdiat hesabı yüzde 25,7 oranında artarak 19,2 milyar dolar, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 22,1 oranında artışla 19,1 milyar dolar oldu.

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku 189 milyar dolar olarak gerçekleşti.