2023 Cumhurbaşkanlığı programında gerçekler ortaya çıktı: 'Banka kârları patlarken sosyal devlet çökmüş'
2023 Yılı Cumhurbaşkanlığı Programı'nda sosyal ödemelerin GSYH içerisindeki payının düştüğü görüldü. Emekli ödemelerinden sosyal korumaya kadar ödemelerdeki payın ciddi oranda azaldığı dikkat çekerken bankaların kârlarının ise yüzde 520 artması tepki topladı. Prof. Dr. Aziz Çelik "Banka kârları patlarken sosyal devlet çökmüş" değerlendirmesinde bulundu.
Cumhurbaşkanlığı’nın 2023 yıllık programı dün Resmi Gazete’de yayımlanırken bankaların kârlarındaki artış ve sosyal harcamalardaki düşüş dikkat çekti. Ayrıca emekli ödemelerindeki payın gerilediği görüldü. Prof. Dr. Aziz Çelik, programdan derlediği verilerle duruma tepki göstererek “Banka kârları patlarken sosyal devlet çökmüş” değerlendirmesinde bulundu.
Çelik bankaların kârlarının yüzde 520 arttığına dikkat çekerken sosyal koruma harcamalarındaki payın yüzde 8,2’den yüzde 6,9’a gerilediğini belirtti.
EMEKLİ ÖDEMELERİNDEKİ PAY DA GERİLEDİ
Aziz Çelik emekli ödemelerindeki paya da değindi. Buna göre emekli ödemelerinin payı bu yıl yüzde 7,4 olurken 2023 programında yüzde 5,8’e geriliyor.
Çelik yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Resmi Gazete'de yayımlanan 2023 Programına göre sosyal harcamalar azalırken kârlar patladı. Bankaların kârları yüzde 520 artmış. Banka çalışan sayısı ise sadece yüzde 1,5 artmış. 2017-2022 arası GSYH içinde sosyal koruma harcamalarının payı yüzde 8,2'den yüzde 6,9'a, emekli ödemelerinin payı yüzde 7'den yüzde 5,8'e eğitim harcamalarının payı yüzde 3,8'den yüzde 2,9'agerilemiş. Banka kârları yüzde 520 artarken ve resmi enflasyon yüzde 80'i aşmışken, sosyal koruma harcamaları sadece yüzde 56, emeklilere yapılan ödemeler ise sadece yüzde 52 artmış.”
Banka kârları patlarken sosyal devlet çökmüş!— aziz çelik (@EmeginHalleri) October 26, 2022
Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan 2023 Programına göre sosyal harcamalar azalırken kârlar patladı.
Bankaların kârları yüzde 520 artmış!
Banka çalışan sayısı ise sadece yüzde 1,5 artmış! pic.twitter.com/1wQsmR4HcM
2023 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanıyor.
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