2023 Porsche 911 Dakar görüntülendi

Yayınlanma: 20 Ocak 2023 - 07:00

Güncelleme: 20 Ocak 2023 - 15:08

Porsche, 911 serisini genişletme planlarına devam ediyor. Kuzey Avrupa'daki son testleri sırasında görüntülenen markanın yeni modeli 911 Dakar arazi koşulları ile çetin bir mücadeleye girmekten çekinmiyor.

Porsche 911 Dakar'da Carrera 4 GTS'deki kuruluma yer veriliyor. tr.motor1.com'un haberine göre 2 inçlik yükseltilmiş süspansiyona sahip araçta her iki aksa da iletilen 478 beygir gücündeki ikiz turbo düz altı silindirli 3.0 litrelik motor yer alıyor.

169 km/sa hıza kadar çalışan ve ek olarak yerden yükseklik için 1.2 inç daha ekleyen bir kaldırma sistemi de araçta yer alıyor.

Porsche'un 911 Dakar konusunda ticari bir başarı kanıtlamasını istediğini göz önünde bulundurmak isteriz.

Marka, yükseltilmiş süspansiyon ve araziye yönelik yükseltmelerle birlikte SUV olmayan ek modelleri piyasaya süreceğinin de altını çiziyor.