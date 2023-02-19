Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak? İşte piyasalardan dikkat çeken tahminler...

Yayınlanma: 19 Şubat 2023 - 07:00

Güncelleme: 19 Şubat 2023 - 07:00

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı toplantısı için tarih araştırmaları sürüyor. Altın ve dolar yatırımcıları tarafından merakla beklenen şubat ayı faiz kararı öncesinde beklentinin ne yönde olduğu yatırımcılar tarafından sorgulanıyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN?



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun yayımladığı takvim sonrasında, şubat ayı faiz kararının açıklanacağı tarih belli oldu.

Buna göre; Merkez Bankası faiz kararı toplantısı 23 Şubat 2023 tarihinde yapılacak.

FED'İN FAİZ KARARI SONRASI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA GELDİ



Fed'in faiz kararı sonrası bir faiz açıklaması da AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan gelmişti. Katıldığı bir canlı yayında Erdoğan: ''Dünyada faizi sürekli yükselttiler. Ben de tam aksine faizi indirmenin mücadelesini verdim. Şu anda bizde faiz yüzde 9 bunu daha da düşüreceğiz'' dedi.

MERKEZ BANKASI FAİZ İNDİRECEK Mİ?

Uluslararası finans kuruluşu olan JPMorgan 6 Şubat'ta yaşanan depremlerin Türkiye ekonomisi üzerindeki etkileriyle ilgili bir" rapor yayımladı. Depremin fiziki yapılara doğrudan hasar maliyetinin 25 milyar dolar seviyesinde olduğunu öngörülen raporda şubatta TCMB'nin 100 baz puanlık indirime gideceği tahmin edildi.

Merkezi New York’ta bulunan yatırım bankası Morgan Stanley ekonomistleri ise Merkez Bankası'nın 23 Şubat tarihinde gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu toplantısında 100 baz puan faiz indirimine gitmesini bekliyor.

POLİTİKA FAİZİ CARİ AY SONU BEKLENTİSİ YÜZDE 9

Cari yıl için Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) artış beklentisi yüzde 4,1'den 3,6'ya inerken, gelecek yıl büyüme beklentisi yüzde 4,3'ten 4,5'e çıktı.

TCMB'nin politika faizine ilişkin cari ay sonu ve 3 ay sonrasına yönelik beklentiler yüzde 9 olarak belirlendi.

12 ay sonrası için politika faizi beklentisi ise yüzde 13,94 düzeyinde oluştu.







