2023 yılı gelir vergisi beyanname verme dönemi başladı

Geçen yıl elde edilen kazançlara ilişkin yıllık gelir vergisi beyanname verme dönemi başladı.

AA
Yayınlanma: 01.03.2024 - 13:15
2023 yılı gelir vergisi beyanname verme dönemi başladı
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Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ticari, zirai ve mesleki faaliyetinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri 2023 yılına ilişkin beyannamelerini 1 Nisan Pazartesi gününe kadar elektronik ortamda gönderebilecek.

Geliri sadece ücret, kira, menkul sermaye iradı veya diğer kazanç ve iratların biri veya birkaçından oluşan mükellefler yıllık gelir vergisi beyannamelerini "Dijital Vergi Dairesi (Hazır Beyan Sistemi)" üzerinden kolay ve güvenli şekilde verebilecek.

Geçen yılki gelirlere ilişkin yıllık gelir vergisi beyannameleri üzerinden tahakkuk eden gelir vergisinin, mart ve temmuz aylarında iki eşit taksitte ödenmesi gerekiyor.

Ayrıca mükelleflerin, yıllık gelir vergisi beyannamesini verirken yararlanmaları amacıyla gelir unsurları itibarıyla rehberler, broşürler ve infografikler Başkanlıkça hazırlanarak kullanıma sunuldu.


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