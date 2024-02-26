Yandaş gazeteciden Şahan Gökbakar'a 'vergi' suçlaması
Yandaş Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, Şahan Gökbakar'ın yaptığı filmler için vergi ödemediğini iddia etti.
İktidarın aldığı kararları sosyal medyadan sıklıkla eleştiren Şahan Gökbakar, iktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesinin hedefi oldu.
Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, Şahan Gökbakar'ın yapım şirketinin İsviçre'de bulunması sebebiyle Gökbakar'ı vergi ödememekle suçladı.
Yazdığı yazıda 'Erdal ile Ece'nin filminin yapım şirketini irdeleyen Tezel, Gökbakar'ın filmlerini yabancı bir filmmiş gibi gösterip İsviçre'ye vergi kazancı sağladığını iddia etti.
Tezel, sosyal olaylarda sürekli olarak tepkisini ortaya koymasıyla ve aktivist kişiliğiyle bilinen Gökbakar'a şunları söyledi.
"Sosyal medyada Türkiye için esip gürleyen, herkese yargı dağıtan. 'Canım Türkiyem' edebiyatı yapan Şahan'a bu karışık işler, yerli filmin vergisini İsviçre'ye ödemek vs. yakışıyor mu?"
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