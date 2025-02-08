TCMB tahminini artırmıştı: Mehmet Şimşek'ten enflasyon açıklaması
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yılın ilk Enflasyon Raporu sunumunda, 2025 yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 21'den yüzde 24'e çıkarıldığını duyurmuştu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Bütün bu güçlü politika çerçevesiyle biz enflasyonu yüzde 24 civarına düşüreceğiz" ifadelerini kullandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek TV100 kanalında canlı yayın konuğu oldu. Ekonomiye dair gelişmeleri değerlendiren Şimşek dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Açıklanan enflasyon rakamlarına ilişkin konuşan Şimşek, "Enflasyonla mücadelede mesafe kat ediyoruz. Enflasyon düşüyor, fiyatların artış hızında yavaşlama var. Enflasyondaki düşüş fiyat düşüşü anlamına gelmiyor. Şu anlama geliyor fiyatlardaki artış hızı yavaşlıyor demektir" ifadelerini kullandı.
Yurttaşların hayat pahalılığı sıkınıtısı hakkında soruya yanıt veren Şimşek, "Hayat pahalılığı şu anda Türkiye'nin karşı karşıya olduğu en önemli ekonomik sorun, bu bir realite. Hayat pahalılığın en önemli bileşeni karalardır. Çünkü ev sahipliği oranı yüzde 56 civarında" şeklinde konuşarak konut arzını artıracak çaba içerisinde olduklarını belirtti.
Şimşek, "Biz enflasyonla ciddi bir biçimde mücadele ediyoruz. Vatandaşımız müsterih olsun, köklü bir çözüm peşindeyiz. Kolaycı bir çözüm yok. Bütün dünyada enflasyonla mücadele zaman alıyor" ifadelerini kaydetti.
Şimşek şöyle devam etti:
"Şu anda enflasyon düşüşte, bu sene para politikası, maliye politikası, gelirler politikası bütün bu güçlü politika çerçevesiyle biz enflasyonu yüzde 42'den yüzde 24 civarına düşüreceğiz."
"VATANDAŞA 100 TL'YE MAL OLUYORSA BİZ 40 TL'YE ALIYORUZ"
Şimşek elektrik faturalarına da değinerek, "Şu anda konutlarda sübvansiyon yüzde 60 civarı elektrikte, doğalgazda yüzde 63. Bu şu anlama geliyor vatandaşımızın tükettiği elektrik bize 100 TL'ye mal oluyorsa biz 40 TL'ye satıyoruz. Doğalgaz 100 TL'ye mal oluyorsa 37 TL'ye satıyoruz aradaki farkı hazine ödüyor" dedi.
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