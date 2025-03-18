Memur da ikramiye istiyor

Memur konfederasyonları, memurlara da bayram ikramiyesi verilmesi için Meclis’te görüşmeleri devam eden “torba teklife” ekleme yapılması talebinde bulundu.

Memur da ikramiye istiyor
Abone Ol google-news
Mustafa Çakır
Yayınlanma: 18.03.2025 - 04:00

Meclis’teki “torba teklif” ile emeklilerin bayram ikramiyesi 3 bin liradan 4 bin liraya çıkarılıyor. Düzenlemenin bu hafta TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmesi bekleniyor. 

İkramiyenin de bayram öncesinde gelecek hafta içerisinde emeklilerin hesaplarına yatırılması öngörülüyor. 

“Torba teklifin” TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmeleri sırasında söz alan Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tombul, “Görüşülmekte olan kanun teklifiyle Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin 3 bin TL’den 4 bin TL’ye yükseltilmesi söz konusudur. Memur-Sen olarak 2018’den önce toplu sözleşme masasına taşıdığımız ve bugün itibarıyla bayram ikramiyesi alamayan tek grup olan kamu görevlilerimize de ikramiye verilmesi ve tutarın ekonomik gerçeklere uygun bir tutara yükseltilmesini talep ediyoruz” dedi. 

“Torba teklifin” TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmeleri sırasında talep görmezden gelindi. Memurlar, TBMM Genel Kurulu’ndaki görüşmeler sırasında teklife düzenlemenin eklenmesini istiyor.


Etiketler: #Memur #Memur-Sen #ikramiye

İlgili Haberler

Detaylar açıklandı: Memura yarım gün çalışma hakkı geliyor!

Detaylar açıklandı: Memura yarım gün çalışma hakkı geliyor!
Niğde'de hareketli dakikalar: 2 polis memurunu yaraladı, ayağından vurularak yakalandı

Niğde'de hareketli dakikalar: 2 polis memurunu yaraladı, ayağından vurularak yakalandı
Meclis’teki ‘torba’ ile bazı üst düzey personele ‘ek ödeme’ kapısı açılıyor: Ayrıcalıklı memur adımı

Meclis’teki ‘torba’ ile bazı üst düzey personele ‘ek ödeme’ kapısı açılıyor: Ayrıcalıklı memur adımı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler