Memur da ikramiye istiyor
Memur konfederasyonları, memurlara da bayram ikramiyesi verilmesi için Meclis’te görüşmeleri devam eden “torba teklife” ekleme yapılması talebinde bulundu.
Meclis’teki “torba teklif” ile emeklilerin bayram ikramiyesi 3 bin liradan 4 bin liraya çıkarılıyor. Düzenlemenin bu hafta TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmesi bekleniyor.
İkramiyenin de bayram öncesinde gelecek hafta içerisinde emeklilerin hesaplarına yatırılması öngörülüyor.
“Torba teklifin” TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmeleri sırasında söz alan Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tombul, “Görüşülmekte olan kanun teklifiyle Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin 3 bin TL’den 4 bin TL’ye yükseltilmesi söz konusudur. Memur-Sen olarak 2018’den önce toplu sözleşme masasına taşıdığımız ve bugün itibarıyla bayram ikramiyesi alamayan tek grup olan kamu görevlilerimize de ikramiye verilmesi ve tutarın ekonomik gerçeklere uygun bir tutara yükseltilmesini talep ediyoruz” dedi.
“Torba teklifin” TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmeleri sırasında talep görmezden gelindi. Memurlar, TBMM Genel Kurulu’ndaki görüşmeler sırasında teklife düzenlemenin eklenmesini istiyor.
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