Yayınlanma: 10.05.2025 - 11:39

Güncelleme: 10.05.2025 - 11:39

Engelli bireylerin bakımına yönelik hayata geçirilen evde bakım aylığı için sorgulama e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Peki, 2025 evde bakım maaşı ne kadar? Mayıs ayı evde bakım aylığı yattı mı?

MAYIS AYI EVDE BAKIM AYLIĞI YATTI MI?

Evde bakım aylıkları her ayın 15'i ila 31'i arasında hak sahiplerinin tanımlanmış hesaplarına yatırılıyor.

EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Sorgulama işlemi e-Devlet'ten olabildiği gibi SMS ile de yapılabiliyor. e-Devlet "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" seçeneğinden ödeme sorgulaması yapılıyor.

2025 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

2025 Ocak zammı ile yüzde 11,54 oranında artış yaşadı. Buna göre evde bakım maaşı, 7 bin 609 TL'den 10.125,55 TL'ye yükseldi.