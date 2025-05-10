Transfer dönemi ne zaman başlıyor? TFF ikinci transfer ve tescil sezonu ne zaman başlıyor?
Türkiye Futbol Federasyonu, 2025-2026 sezonu transfer ve tescil dönemlerini duyurdu. Peki, Transfer dönemi ne zaman başlıyor? TFF ikinci transfer ve tescil sezonu ne zaman başlıyor?
Kulüplerin kadrolarını güçlendirmek ve yenilemek adına beklediği transfer ve tescil dönemleri haziran ayında başlıyor. Peki, Transfer dönemi ne zaman başlıyor? TFF ikinci transfer ve tescil sezonu ne zaman başlıyor?
TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
TFF takvimine göre birinci transfer ve tescil dönemi 30 Haziran 2025 tarihinde başlıyor ve 12 Eylül 2025 tarihinde de son bulacak.
Etiketler: #Transfer dönemi #transfer #TFF
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