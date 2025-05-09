2025 Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

Milyonlarca Müslüman için büyük bir öneme sahip olan Kurban Bayramı'nın 2025 yılında hangi tarihlere denk geleceği şimdiden merak konusu olmaya başladı. Peki, 2025 Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

2025 Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 09.05.2025 - 15:31

Hicri takvime göre belirlenen ve her yıl farklı tarihlere denk gelen Kurban Bayramı, 2025 yılında da coşkuyla kutlanacak. Geçtiğimiz yıl Kurban Bayramı'nın 9 gün tatil edilmesi nedeniyle bu yıl da 9 gün tatil olacak mı merak ediliyor. Peki, 2025 Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? 

2025 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı Haziran ayı içerisinde idrak edilecek. Bayramın arefe günü 5 Haziran'a, ilk günü ise 6 Haziran'a denk gelecek.

  • Arefe: 5 Haziran 2025 Perşembe
  • 1. Gün: 6 Haziran 2025 Cuma
  • 2. Gün: 7 Haziran 2025 Cumartesi
  • 3. Gün: 8 Haziran 2025 Pazar
  • 4. Gün: 9 Haziran 2025 Pazartesi

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Kurban Bayramı toplamda 4 gün sürüyor. Bayram bu sene hafta sonuna doğru başlıyor, hafta sonu devam edip haftanın ilk günü sona eriyor. Bayramın 9 güne çıkarılıp çıkarılmayacağı bayramdan hemen önce belli olacak.


Etiketler: #Kurban Bayramı tatili #Kurban Bayramı #kurban

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