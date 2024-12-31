2025 günlük yemek ücreti kaç lira? Günlük yemek ücretleri ne kadar arttı?

Yayınlanma: 31.12.2024 - 10:24

Güncelleme: 31.12.2024 - 10:24

2024 yılında günlük 170 lira olan yemek parası istisna tutarının 2025 yılında ne kadar olduğu açıklandı. Peki, 2025 günlük yemek ücreti kaç lira? Gğnlük yemek ücretleri ne kadar arttı?

2025 GÜNLÜK YEMEK ÜCRETİ NE KADAR?

Günlük 170 lira olan yemek parası istisna tutarı 240 liraya, 88 lira olan yol parası istisna tutarı da 126 liraya çıktı.

Böylece, aylık 6 bin 240 lira yemek parası, 3 bin 276 lira yol parası ödemeleri de vergiden istisna olarak çalışanlara ödenebilecek.