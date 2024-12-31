Hesabınızı kontrol edin! Bankalar 'hesap bakım ücreti' diyerek para kesmeye başladı
Bazı bankalar, müşterilerinden 'hesap bakım ücreti' adı altında para kesmeye başladı. Yıllık 790 TL’ye varan kesintiler nedeniyle bazı yatırımcılar hesaplarını kapatma kararı aldı. İşte ayrıntılar...
Türkiye'deki bazı bankalar, hisse senedi hesaplarından "hesap bakım ücreti" tahsil etmeye başladı.
Garanti Yatırım, Yapı Kredi Yatırım ve Halk Yatırım tarafından alınan bu karar, yatırımcıları şaşırttı.
BANKALARDAN YENİ UYGULAMA
Garanti Yatırım, Yapı Kredi Yatırım ve Halk Yatırım, hisse senedi hesaplarından "hesap bakım ücreti" alınacağını açıkladı.
6 AYDA BİR ÜCRET ALINACAK
Hesaplardan kesintilerin 6 ayda bir yapılacağı belirtildi. Bankalar, hesap bakım ücreti tahsil edileceğine ilişkin müşterilerine kısa mesaj gönderdi.
ÜCRET 790 TL'YE KADAR VARIYOR
Buna göre Garanti Yatırım'ın yıllık 500 TL, Yapı Kredi Yatırım'ın yıllık 790 TL, Halk Yatırım'ın ise yıllık 390 TL hesap bakım ücreti keseceği bildirildi. Söz konusu uygulamaya başka bankaların da katılıp katılmayacağı merak ediliyor.
TEPKİ ÇEKTİ
3 bankanın uygulaması, hisse senedi yatırımcılarının tepkisiyle karşılaştı. Bazı müşterilerin hisse senedi hesaplarını kapatmaya başladığı ileri sürüldü.
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