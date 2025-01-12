2025 Köprü geçiş fiyatlarına zam mı geldi? 2025 Köprü geçiş fiyatlarına ne kadar zam yapıldı? Hangi köprüye ne kadar zam geldi?

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, köprü, otoyol ve tüneller için geçerli olacak yeni ücret tarifesi açıklandı. Peki, köprü geçiş fiyatlarına zam mı geldi? Köprü geçiş fiyatlarına ne kadar zam yapıldı? Hangi köprüye ne kadar zam geldi?

2025 Köprü geçiş fiyatlarına zam mı geldi? 2025 Köprü geçiş fiyatlarına ne kadar zam yapıldı? Hangi köprüye ne kadar zam geldi?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.01.2025 - 22:50

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, köprü, otoyol ve tünel geçiş ücretlerine zam yapıldığı duyuruldu. Yeni ücret tarifesi, 13 Ocak gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde düzenlendi. Peki, köprü geçiş fiyatlarına zam mı geldi? Köprü geçiş fiyatlarına ne kadar zam yapıldı? Hangi köprüye ne kadar zam geldi? İşte, ayrıntılar...

KÖPRÜ GEÇİŞ ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

2025 yılı otoyol ve köprü geçiş ücretleri açıklandı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü için tek yön geçiş ücreti 47 TL olarak belirlendi.

Osmangazi Köprüsü’nde otomobil geçiş ücreti 795 TL, Çanakkale Köprüsü’nde ise 790 TL oldu.


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