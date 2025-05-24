2025 Kurban Bayramı, 6 Haziran’da başlayacak ve 9 Haziran’a kadar sürecek. Emekli yurttaşlar, bu bayramda da ikramiyelerini alacak. Peki, 2025 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? 4 bin lira ikramiyeyi kimler alacak?





KURBAN BAYRAMI 2025 EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödeme takvimi SGK tarafından açıklanacak. Bayram ikramiyeleri bu kez tek seferde 4 bin lira olarak hesaplara aktarılacak.

Kurban Bayramı öncesinde ikramiye ödemelerinin tamamı hesaplara aktarılacak. Bu yıl bayram 6 Haziran’da başlayacak.

Bayram ikramiyelerinin 2-6 Haziran tarihleri arasında hesaplara yatırılması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.

Geçtiğimiz Ramazan Bayramı’nda ikramiye ödemeleri 3 gün içerisinde hesaplara yatırılmıştı. Ödemeler ilk olarak 4A SSK emeklileri ile başlarken 4B ve 4C emeklileriyle devam etti. İkramiye ödemeleri tahsis numarasına göre farklı günlerde yatırılabiliyor.

Sorgulama işlemleri ise e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre aracılığıyla gerçekleştirilecek.

BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLER ALABİLİR?

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan emekli aylığı, yaşlılık maaşı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar faydalanabilecek.

Ayrıca şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alabilirler.

Dul ve yetim maaşı alanlara ise hisse oranına göre ödeme yapılıyor. Eşinin vefat etmesi sebebiyle dul maaşının yüzde 50’sini alanlara 2 bin lira, yüzde 75’ini alanlara 3 bin lira, yetim aylığını yüzde 25 olarak alanlara ise bin lira ikramiye ödemesi yapılacak.