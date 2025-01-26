Yayınlanma: 26.01.2025 - 18:22

Güncelleme: 26.01.2025 - 18:22

Vahide Perçin, Murat Tanış ve Cem Yiğit Üzümoğlu gibi isimleri buluşturan Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinin takipçileri yeni bölümünde ne olacağı merak ediliyor. Peki, Şakir Paşa ve Ailesi dizisinin yeni bölümü ne zaman? Şakir Paşa ve Ailesi dizisinin son bölümünde ne oldu, yeni bölümünde ne olacak? İşte ayrıntılar...

ŞAKİR PAŞA VE AİLESİ DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinin 4. bölümü 26 Ocak Pazar saat 20.00’de NOW ekranlarındaki yerini alacak.

ŞAKİR PAŞA VE AİLESİ DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Rozali’nin beklenmedik şekilde Şakir Paşa’nın hayatına yeniden dahil olması ve Şakir Paşa'nın her gün gizlice başka bir evi ziyaret etmesi Aniesi’nin kıskançlık ve şüphe dolu hislerini alevlendirir. Şakir Paşa’nın Rozali ile gizlice görüşüp görüşmediği sorusu, Aniesi’nin kontrolsüz hamleler yapmasına ve köşkteki dengeleri sarsmasına neden olur. Günden güne bir felaketin yaklaştığını hisseden İsmet Hanım, aileyi bir arada tutmak için mücadele ederken, Cevat, annesi ve karısıyla bozulan ilişkilerini düzeltmek yerine Hakkiye’ye sert çıkar ve bu çatışma Emin’le ilgili şüphe tohumlarını da beraberinde getirir.

Hesaplaşmalar ve sırların gölgesinde herkes kendi mücadelesini verirken, köşkteki huzursuzluk daha büyük krizlerin habercisidir.

ŞAKİR PAŞA VE AİLESİ DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Cevat, hayalleri uğruna sorumluluklarını yerine getirmezken, Aniesi bu ilgisizlik karşısında giderek yalnızlaşır. Şakir Paşa’nın Cevat’a karşı daha da sertleşirken Aniesi’ye karşı yumuşuyor olması, İsmet Hanım’ı ikileme sokar. Ayşe, talibi çıkınca evlendiğinde babasından ve evinden ayrılacağı gerçeği ile yüzleşmek zorunda kalır. Sümbül’ün köşkün sakin düzenini bozacak adımları ise olayları daha da karmaşık bir hale getirir. Büyüyen gerginlik ve derinleşen sırlar, aile içindeki dengeleri altüst etmeye hazırlanır.