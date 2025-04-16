Yayınlanma: 16.04.2025 - 11:03

Güncelleme: 16.04.2025 - 11:03

Her ay düzenli olarak yatırılan Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri için gözler yeniden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığa döndü. Peki, 2025 Nisan ayı SED ödemeleri yattı mı? SED ne zaman yatacak?

2025 NİSAN SED ÖDEMELERİ YATTI MI?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların sosyal gelişimlerinin desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması amacıyla Nisan ayı için toplam 1 milyar 231 milyon lira tutarındaki Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesinin hak sahiplerinin hesaplarına aktarıldığını duyurdu.

2025 SED YARDIMI NE KADAR OLDU?

Ocak ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenlemeyle SED hizmetinde çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarı nisan ayında hak sahiplerinin hesaplarına artırılmış şekilde ortalama 7 bin 94 lira olarak yatırılacak.