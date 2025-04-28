Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısı saat kaçta? Kabine toplantısı gündeminde ne var?

Kabine toplantısı tarihi, Türkiye gündemiyle ilgili gelişmeleri yakından takip eden eden yurttaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki, Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısı saat kaçta? Kabine toplantısı gündeminde ne var?

Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısı saat kaçta? Kabine toplantısı gündeminde ne var?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 28.04.2025 - 09:25

Son olarak 15 Nisan tarihinde gerçekleşen Kabine toplantısının ardından gözler yeni Kabine toplantısı tarihine çevrildi. Peki, Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısı saat kaçta? Kabine toplantısı gündeminde ne var?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Yeni Kabine toplantısı Beştepe’de 28 Nisan Pazartesi günü yapılacak. Toplantının saat 15.00'te başlaması bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİNDE NE VAR?

Kabine toplantısında Marmara Denizi'nde meydana gelen 6,2'lik deprem ve depremin etkileri kabinede ele alınacak. Özellikle İstanbul'daki yapı stoku bir kez daha değerlendirilecek. Enflasyonun dizginlenmesine yönelik atılacak yeni adımlar kabinede görüşülecek.


Etiketler: #Kabine Toplantısı #Kabine #ne zaman

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