Yayınlanma: 28.04.2025 - 09:28

Güncelleme: 28.04.2025 - 09:28

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü'nde istihdam edecek 105 personel alımı için ilan Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, OGM personel alımı başvuruları ne zaman? OGM personel alımı başvuruları şartları neler?

OGM 105 PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Adaylar, 5-19 Mayıs tarihlerinde e-Devlet uygulamasında Orman Genel Müdürlüğü-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresi üzerinden başvuru yapabilecek. Başvuru işlemleri 19 Mayıs saat 23.59'da sona erecek. Şahsen, posta, dilekçe veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecek.

OGM PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Adaylar, 2024 yılı KPSSP3/KPSSP93 puanı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre psikomotor testine girmeye hak kazanacak. Asil olarak başarılı kabul edilen adaylar, tercihleri ve psikomotor testi puanları doğrultusunda yerleştirilecek.