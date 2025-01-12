2025 Otoyol geçiş fiyatlarına zam mı geldi? 2025 Otoyol geçiş fiyatlarına ne kadar zam yapıldı? Hangi otoyola ne kadar zam geldi?

Yayınlanma: 12.01.2025 - 23:23

Güncelleme: 12.01.2025 - 23:38

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, köprü, otoyol ve tünel geçiş ücretlerine zam yapıldığı duyuruldu. Yeni ücret tarifesi, 13 Ocak gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde düzenlendi. Peki, otoyol geçiş fiyatlarına zam mı geldi? Otoyol geçiş fiyatlarına ne kadar zam yapıldı? Hangi otoyola ne kadar zam geldi? İşte, ayrıntılar...

OTOYOL GEÇİŞ ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

2025 yılında otoyol geçiş ücretleri de zamlandı. İşte, yeni tarifeler:

Ankara-Niğde Otoyolu: 590 TL

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu: 1971 TL

İzmir-Aydın Otoyolu: 58 TL

İzmir-Çeşme Otoyolu: 42 TL

Anadolu Otoyolu: 269 TL

Avrupa Otoyolu: 134 TL

Çukurova Otoyolları: 81 TL - 154 TL

Kuzey Çevre Otoyolu: 431 TL

Kuzey Marmara Avrupa Otoyolu: 175 TL

Kuzey Marmara Anadolu Otoyolu: 405 TL

Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu: 165 TL

Malkara-Çanakkale Otoyolu: 1000 TL