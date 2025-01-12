2025 Otoyol geçiş fiyatlarına zam mı geldi? 2025 Otoyol geçiş fiyatlarına ne kadar zam yapıldı? Hangi otoyola ne kadar zam geldi?
Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, köprü, otoyol ve tüneller için geçerli olacak yeni ücret tarifesi açıklandı. Peki, otoyol geçiş fiyatlarına zam mı geldi? Otoyol geçiş fiyatlarına ne kadar zam yapıldı? Hangi otoyola ne kadar zam geldi?
Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, köprü, otoyol ve tünel geçiş ücretlerine zam yapıldığı duyuruldu. Yeni ücret tarifesi, 13 Ocak gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde düzenlendi. Peki, otoyol geçiş fiyatlarına zam mı geldi? Otoyol geçiş fiyatlarına ne kadar zam yapıldı? Hangi otoyola ne kadar zam geldi? İşte, ayrıntılar...
OTOYOL GEÇİŞ ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?
2025 yılında otoyol geçiş ücretleri de zamlandı. İşte, yeni tarifeler:
Ankara-Niğde Otoyolu: 590 TL
Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu: 1971 TL
İzmir-Aydın Otoyolu: 58 TL
İzmir-Çeşme Otoyolu: 42 TL
Anadolu Otoyolu: 269 TL
Avrupa Otoyolu: 134 TL
Çukurova Otoyolları: 81 TL - 154 TL
Kuzey Çevre Otoyolu: 431 TL
Kuzey Marmara Avrupa Otoyolu: 175 TL
Kuzey Marmara Anadolu Otoyolu: 405 TL
Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu: 165 TL
Malkara-Çanakkale Otoyolu: 1000 TL
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