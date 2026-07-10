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2026 Temmuz memur ve emekli maaşları netleşti: Zamlı ödemeler hesaplara ne zaman yatırılacak?
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2026 Temmuz memur ve emekli maaşları netleşti: Zamlı ödemeler hesaplara ne zaman yatırılacak?

10.07.2026 13:04:00
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Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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2026 Temmuz memur ve emekli maaşları netleşti: Zamlı ödemeler hesaplara ne zaman yatırılacak?

Haziran ayı enflasyonunun netleşmesiyle birlikte kamu çalışanları ve emeklilerinin temmuz dönemi zam oranları kesinleşirken, gözler yeni ücretlerin ve oluşan maaş farklarının hesaplara geçeceği takvime çevrildi. Peki, zamlı maaşlar ne zaman hesaplara yatırılacak? İşte tüm ayrıntılar...

2026 Temmuz memur ve emekli maaşları netleşti: Zamlı ödemeler hesaplara ne zaman yatırılacak?

Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından memur ve memur emeklilerinin temmuz 2026 dönemine ilişkin maaş zamları kesinleşti. Yüzde 13,52 olarak belirlenen artışın ardından milyonlarca memur ve emekli, zamlı maaşların ve maaş farklarının hesaplara yatırılacağı tarihi araştırmaya başladı.

2026 Temmuz memur ve emekli maaşları netleşti: Zamlı ödemeler hesaplara ne zaman yatırılacak?

Memurlar zamlı maaşlarını 15 Temmuz'da alacak. Ayın başında eski maaş üzerinden ödeme alan memur emeklileri ile 14 günlük maaş farkını bekleyen memurlar için ise ödeme takviminin kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.

2026 Temmuz memur ve emekli maaşları netleşti: Zamlı ödemeler hesaplara ne zaman yatırılacak?

ENFLASYON VERİLERİYLE ZAM ORANI KESİNLEŞTİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, haziran ayında enflasyon aylık yüzde 0,99, yıllık ise yüzde 32,11 oldu.

2026 Temmuz memur ve emekli maaşları netleşti: Zamlı ödemeler hesaplara ne zaman yatırılacak?

Yılın ilk altı aylık döneminde enflasyonun yüzde 17,76 olarak gerçekleşmesiyle memur ve memur emeklileri yüzde 6,09 enflasyon farkı almaya hak kazandı. Bu farka yüzde 7 toplu sözleşme zammının eklenmesiyle temmuz ayı toplam zam oranı yüzde 13,52 olarak belirlendi.

2026 Temmuz memur ve emekli maaşları netleşti: Zamlı ödemeler hesaplara ne zaman yatırılacak?

EN DÜŞÜK MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Yeni zam oranıyla birlikte kamu çalışanlarının maaşları yükseldi.

Buna göre;

  • En düşük memur maaşı 61 bin 890 TL'den 70 bin 251 TL'ye yükseldi.
  • En düşük memur emeklisi aylığı 27 bin 772 TL'den 31 bin 524 TL'ye çıktı.
  • Sigorta girişi 2008 öncesi olan en düşük SSK emeklisi aylığı 21 bin 481 TL'den 25 bin 296 TL'ye ulaştı.
2026 Temmuz memur ve emekli maaşları netleşti: Zamlı ödemeler hesaplara ne zaman yatırılacak?

Böylece en düşük memur maaşı ile en düşük memur emeklisi aylığı arasındaki fark 38 bin 727 TL oldu.

2026 Temmuz memur ve emekli maaşları netleşti: Zamlı ödemeler hesaplara ne zaman yatırılacak?

ZAMLI MEMUR MAAŞLARI 15 TEMMUZ'DA HESAPLARA YATACAK

Kamu görevlileri, yasal mevzuat gereği maaşlarını her ayın 15'inde peşin olarak alıyor.

2026 Temmuz memur ve emekli maaşları netleşti: Zamlı ödemeler hesaplara ne zaman yatırılacak?

Bu kapsamda memurlar, yüzde 13,52 zamlı maaşlarını 15 Temmuz'da banka hesaplarında görecek.

2026 Temmuz memur ve emekli maaşları netleşti: Zamlı ödemeler hesaplara ne zaman yatırılacak?

14 GÜNLÜK MAAŞ FARKI ÖDEMESİ BEKLENİYOR

Maaş zammı 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girdi. Ancak memurlar maaşlarını 15 Temmuz'da aldığı için 1 Temmuz ile 14 Temmuz arasındaki dönem için 14 günlük maaş farkı oluşuyor.

2026 Temmuz memur ve emekli maaşları netleşti: Zamlı ödemeler hesaplara ne zaman yatırılacak?

Söz konusu maaş farkının, 15 Temmuz'daki maaş ödemesinin ardından ayrı bir bordro ile memurların hesaplarına yatırılması bekleniyor.

2026 Temmuz memur ve emekli maaşları netleşti: Zamlı ödemeler hesaplara ne zaman yatırılacak?

MEMUR EMEKLİLERİNİN ZAM FARKI İÇİN SGK'DAN TAKVİM BEKLENİYOR

Emekli Sandığı kapsamındaki memur emeklileri aylıklarını her ayın 1'i ile 5'i arasında alıyor. Temmuz ayı ödemeleri, haziran ayı enflasyon verileri 3 Temmuz'da açıklandığı için zam yansıtılmadan eski tutarlar üzerinden gerçekleştirildi.

2026 Temmuz memur ve emekli maaşları netleşti: Zamlı ödemeler hesaplara ne zaman yatırılacak?

Maaş farklarına ilişkin ödeme takviminin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. Zam farkı ödemelerinin temmuz ayının son haftasına kadar tamamlanacağı öngörülüyor.

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