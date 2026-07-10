Cumhuriyet Gazetesi Logo
Dünyanın en büyük 20 ekonomisi belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada?
Paylaş

Dünyanın en büyük 20 ekonomisi belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada?

10.07.2026 11:29:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Takip Et:
Dünyanın en büyük 20 ekonomisi belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada?

IMF’nin nominal GSYİH projeksiyonlarına dayanan yeni raporu, küresel ekonomiler ligindeki güç dengelerini ortaya koyarken Türkiye'nin de ilk 20 içindeki yerini koruduğunu gösterdi. Peki, Türkiye küresel ekonomiler arasında kaçıncı sırada? İşte tüm liste...

Dünyanın en büyük 20 ekonomisi belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada?

Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) 2026 yılına ilişkin ekonomik verileri kapsamında hazırlanan dünyanın en büyük ekonomileri sıralaması belli oldu. Nominal Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) verilerine göre oluşturulan listede ABD ve Çin ilk iki sıradaki yerini korurken, Türkiye de dünyanın en büyük ekonomileri arasında üst sıralarda yer aldı.

Dünyanın en büyük 20 ekonomisi belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada?

Nominal GSYİH büyüklüklerine göre hazırlanan sıralamada ABD 32,4 trilyon dolarlık ekonomisiyle ilk sırada yer alırken, Çin 20,9 trilyon dolarla ikinci sıraya yerleşti. Almanya 5,5 trilyon dolarla üçüncü olurken, Japonya ve Birleşik Krallık ilk beşi tamamladı.

Dünyanın en büyük 20 ekonomisi belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada?

Türkiye ise 1,6 trilyon dolarlık nominal GSYİH ile dünyanın en büyük ekonomileri arasında yerini aldı.

Dünyanın en büyük 20 ekonomisi belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada?

1- ABD: 32,4 trilyon dolar

Dünyanın en büyük 20 ekonomisi belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada?

2- Çin: 20,9 trilyon dolar

Dünyanın en büyük 20 ekonomisi belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada?

3- Almanya: 5,5 trilyon dolar

Dünyanın en büyük 20 ekonomisi belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada?

4- Japonya: 4,4 trilyon dolar

Dünyanın en büyük 20 ekonomisi belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada?

5- Birleşik Krallık: 4,3 trilyon dolar

Dünyanın en büyük 20 ekonomisi belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada?

6- Hindistan: 4,2 trilyon dolar

Dünyanın en büyük 20 ekonomisi belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada?

7- Fransa: 3,6 trilyon dolar

Dünyanın en büyük 20 ekonomisi belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada?

8- İtalya: 2,7 trilyon dolar

Dünyanın en büyük 20 ekonomisi belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada?

9- Rusya: 2,7 trilyon dolar

Dünyanın en büyük 20 ekonomisi belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada?

10- Brezilya: 2,6 trilyon dolar

Dünyanın en büyük 20 ekonomisi belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada?

11- Kanada: 2,5 trilyon dolar

Dünyanın en büyük 20 ekonomisi belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada?

12- Avustralya: 2,1 trilyon dolar

Dünyanın en büyük 20 ekonomisi belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada?

13- Meksika: 2,1 trilyon dolar

Dünyanın en büyük 20 ekonomisi belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada?

14- İspanya: 2,1 trilyon dolar

Dünyanın en büyük 20 ekonomisi belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada?

15- Güney Kore: 1,9 trilyon dolar

Dünyanın en büyük 20 ekonomisi belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada?

16- Türkiye: 1,6 trilyon dolar

Dünyanın en büyük 20 ekonomisi belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada?

17- Endonezya: 1,5 trilyon dolar

Dünyanın en büyük 20 ekonomisi belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada?

18- Hollanda: 1,4 trilyon dolar

Dünyanın en büyük 20 ekonomisi belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada?

19- Suudi Arabistan: 1,4 trilyon dolar

Dünyanın en büyük 20 ekonomisi belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada?

20- İsviçre: 1,1 trilyon dolar

İlgili Konular: #Dünya #türkiye #ekonomi #IMF

İlgili Haberler

Türkiye dolar milyoneri artışında dünya ikincisi: Ekonomik krizin ortasında zengin sayısında artış
Türkiye dolar milyoneri artışında dünya ikincisi: Ekonomik krizin ortasında zengin sayısında artış UBS'nin Küresel Servet Raporu verilerine göre Türkiye, finansal varlıklar ve gayrimenkul fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle dolar milyoneri sayısını en hızlı artıran ülkeler arasında dünyada ikinci sıraya yerleşti.
TMSF 'Yenidoğan çetesi' hastanesini satıyor: Fiyatı belli oldu
TMSF 'Yenidoğan çetesi' hastanesini satıyor: Fiyatı belli oldu Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), kamuoyunda "Yenidoğan çetesi" soruşturmasıyla gündeme gelen ve yönetimi kayyuma devredilen Özel Birinci Hastanesi'ni oluşturan ticari ve iktisadi bütünlüğü resmen satışa çıkardı.
Dolar/TL'de bir eşik daha aşılmak üzere: Kur 47 lira sınırına dayandı
Dolar/TL'de bir eşik daha aşılmak üzere: Kur 47 lira sınırına dayandı Dolar/TL, küresel ve bölgesel gelişmelerin etkisiyle haftanın son işlem gününe yükselişle başlarken, Euro ve sterlin fiyatlarında da yukarı yönlü bir seyir izleniyor.