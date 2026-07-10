Dünyanın en büyük 20 ekonomisi belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada?

Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) 2026 yılına ilişkin ekonomik verileri kapsamında hazırlanan dünyanın en büyük ekonomileri sıralaması belli oldu. Nominal Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) verilerine göre oluşturulan listede ABD ve Çin ilk iki sıradaki yerini korurken, Türkiye de dünyanın en büyük ekonomileri arasında üst sıralarda yer aldı.

Nominal GSYİH büyüklüklerine göre hazırlanan sıralamada ABD 32,4 trilyon dolarlık ekonomisiyle ilk sırada yer alırken, Çin 20,9 trilyon dolarla ikinci sıraya yerleşti. Almanya 5,5 trilyon dolarla üçüncü olurken, Japonya ve Birleşik Krallık ilk beşi tamamladı.

Türkiye ise 1,6 trilyon dolarlık nominal GSYİH ile dünyanın en büyük ekonomileri arasında yerini aldı.

1- ABD: 32,4 trilyon dolar

2- Çin: 20,9 trilyon dolar

3- Almanya: 5,5 trilyon dolar

4- Japonya: 4,4 trilyon dolar

5- Birleşik Krallık: 4,3 trilyon dolar

6- Hindistan: 4,2 trilyon dolar

7- Fransa: 3,6 trilyon dolar

8- İtalya: 2,7 trilyon dolar

9- Rusya: 2,7 trilyon dolar

10- Brezilya: 2,6 trilyon dolar

11- Kanada: 2,5 trilyon dolar

12- Avustralya: 2,1 trilyon dolar

13- Meksika: 2,1 trilyon dolar

14- İspanya: 2,1 trilyon dolar

15- Güney Kore: 1,9 trilyon dolar

16- Türkiye: 1,6 trilyon dolar

17- Endonezya: 1,5 trilyon dolar

18- Hollanda: 1,4 trilyon dolar

19- Suudi Arabistan: 1,4 trilyon dolar