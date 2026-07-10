Dünyanın en büyük 20 ekonomisi belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada?

Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) 2026 yılına ilişkin ekonomik verileri kapsamında hazırlanan dünyanın en büyük ekonomileri sıralaması belli oldu. Nominal Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) verilerine göre oluşturulan listede ABD ve Çin ilk iki sıradaki yerini korurken, Türkiye de dünyanın en büyük ekonomileri arasında üst sıralarda yer aldı.
Nominal GSYİH büyüklüklerine göre hazırlanan sıralamada ABD 32,4 trilyon dolarlık ekonomisiyle ilk sırada yer alırken, Çin 20,9 trilyon dolarla ikinci sıraya yerleşti. Almanya 5,5 trilyon dolarla üçüncü olurken, Japonya ve Birleşik Krallık ilk beşi tamamladı.
Türkiye ise 1,6 trilyon dolarlık nominal GSYİH ile dünyanın en büyük ekonomileri arasında yerini aldı.
1- ABD: 32,4 trilyon dolar
2- Çin: 20,9 trilyon dolar
3- Almanya: 5,5 trilyon dolar
4- Japonya: 4,4 trilyon dolar
5- Birleşik Krallık: 4,3 trilyon dolar
6- Hindistan: 4,2 trilyon dolar
7- Fransa: 3,6 trilyon dolar
8- İtalya: 2,7 trilyon dolar
9- Rusya: 2,7 trilyon dolar
10- Brezilya: 2,6 trilyon dolar
11- Kanada: 2,5 trilyon dolar
12- Avustralya: 2,1 trilyon dolar
13- Meksika: 2,1 trilyon dolar
14- İspanya: 2,1 trilyon dolar
15- Güney Kore: 1,9 trilyon dolar
16- Türkiye: 1,6 trilyon dolar
17- Endonezya: 1,5 trilyon dolar
18- Hollanda: 1,4 trilyon dolar
19- Suudi Arabistan: 1,4 trilyon dolar
20- İsviçre: 1,1 trilyon dolar