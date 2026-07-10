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İstanbul'da ölmek lüks oldu: Mezar yeri fiyatları 330 bin lirayı aştı

İstanbul'da ölmek lüks oldu: Mezar yeri fiyatları 330 bin lirayı aştı

10.07.2026 12:24:00
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Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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İstanbul'da ölmek lüks oldu: Mezar yeri fiyatları 330 bin lirayı aştı

İstanbul’da kent içi mezarlıkların kapasite sınırına dayanması yeni definleri çevre ilçelere kaydırırken, güncellenen İBB tarifesiyle merkezi ve periferi alanlar arasındaki fiyat uçurumu daha da belirginleşti. Tarihi mezarlıklarda boş alanların neredeyse tamamen tükenmesi nedeniyle alternatif alanlar öne çıkarken, hem lojistik zorluklar hem de yükselen maliyetler şehir dışına cenaze nakli tercihlerini artırıyor.
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İstanbul'da şehir içindeki mezarlıklarda doluluk oranının yüzde 90'ın üzerine çıkması, hem yeni defin alanlarını hem de güncel mezar yeri ücretlerini yeniden gündeme getirdi. Kentin tarihi ve merkezi mezarlıklarında boş alanların büyük ölçüde tükenmesi nedeniyle yeni definler çevre ilçelerdeki mezarlıklara yönlendiriliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Mezarlıklar Daire Başkanlığı verilerine göre, 2026 yılı tarifesinde en düşük mezar yeri bedeli 10 bin 728 TL olarak belirlenirken, merkezi konumdaki 1. Grup mezarlıklarda bu tutar 334 bin 896 TL'ye kadar yükseliyor.

EN UCUZ MEZAR YERİ 10 BİN 728 TL, EN PAHALISI 334 BİN 896 TL

İBB Meclisi tarafından kabul edilen 2026 yılı tarifesine göre mezar yeri ücretleri, mezarlığın bulunduğu bölge ve gruba göre değişiklik gösteriyor.

Zincirlikuyu, Karacaahmet, Aşiyan ve Ulus gibi tarihi ve merkezi mezarlıkları kapsayan 1. Grup mezarlıklarda, hayattayken boş mezar yeri satın almak isteyenler için ücret 334 bin 896 TL olarak uygulanıyor.

Kentin dış kesimlerinde yer alan ve yeni definlere açık mezarlıklarda ise mezar yeri bedeli 10 bin 728 TL'den başlıyor.

MERKEZİ MEZARLIKLARDA BOŞ YER KALMADI

Artan nüfus ve kent merkezindeki sınırlı arazi nedeniyle İstanbul'un birçok mezarlığında kapasite doldu.

Kapasitesi dolan mezarlıklar şöyle:

  • Aşiyan
  • Edirnekapı
  • Eyüpsultan
  • Karacaahmet
  • Nakkaştepe
  • Zincirlikuyu
  • Avcılar Merkez

Doluluk oranı kritik seviyeye ulaşan mezarlıklar ise şunlar:

  • Çekmeköy
  • Hekimbaşı
  • Ayazağa
  • Bahçeköy
  • Beylikdüzü Yakuplu
  • Gürpınar
  • Büyükçekmece Yeni
  • Göktürk
  • Kemerburgaz
  • Kurtköy

Defne açık mezarlık alanları ise şu şekilde sıralanıyor:

  • Kilyos
  • Silivri Yeni
  • Çanta
  • Pendik Yeni
  • Tuzla Şifa
  • Kısırkaya

Kent merkezindeki mezarlıklarda yer bulunamaması nedeniyle yeni cenazeler Avrupa Yakası'nda Kilyos ve Silivri, Anadolu Yakası'nda ise Çekmeköy ve Pendik'teki mezarlıklara yönlendiriliyor.

ÜCRETSİZ NAKİL HİZMETİ TERCİHLERİ DEĞİŞTİRİYOR

İBB'nin sunduğu ücretsiz gasilhane, kefenleme, tabut ve il dışı cenaze nakil hizmetleri de defin tercihlerini etkiliyor.

Şehir içindeki mezarlıklarda yer bulmanın zorlaşması ve ulaşım mesafelerinin uzaması nedeniyle birçok yurttaş, cenazelerini İstanbul'da defnetmek yerine memleketlerine götürmeyi tercih ediyor.

İlgili Konular: #İstanbul #fiyat #mezar

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