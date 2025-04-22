23 Nisan 2025'te Borsa İstanbul açık mı? Yatırımcılar için önemli detaylar

Yayınlanma: 22.04.2025 - 14:34

Güncelleme: 22.04.2025 - 14:34

Yatırımcılar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Borsa İstanbul'un açık olup olmadığını merak ediyor. 23 Nisan, Türkiye'nin en önemli resmi tatillerinden biri olarak coşkuyla kutlanırken, Borsa İstanbul'un işlem saatleri de yatırımcılar tarafından sorgulanıyor. Peki, 23 Nisan 2025'te Borsa İstanbul açık mı? Hisse senedi işlemleri yapılacak mı? İşte Borsa İstanbul'un tatil takvimi hakkında merak edilenler.

23 NİSAN 2025’TE BORSA İSTANBUL AÇIK MI?

23 Nisan 2025, Çarşamba günü, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Borsa İstanbul kapalı olacak. Resmi tatil statüsünde olan bu günde, hisse senedi işlemleri, VİOP ve diğer piyasalarda işlem yapılmayacak. Yatırımcıların bu tarihe göre işlem yapmamaları ve planlarını buna göre düzenlemeleri önem taşıyor.

2025 BORSA İSTANBUL TATİL TAKVİMİ