23 Nisan 2025'te Borsa İstanbul açık mı? Yatırımcılar için önemli detaylar
Yatırımcılar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Borsa İstanbul’un açık olup olmadığını merak ediyor. 23 Nisan 2025’te Borsa İstanbul açık mı? Borsa İstanbul'un tatil takvimi nasıl olacak? İşte tüm merak edilenler...
Yatırımcılar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Borsa İstanbul'un açık olup olmadığını merak ediyor. 23 Nisan, Türkiye'nin en önemli resmi tatillerinden biri olarak coşkuyla kutlanırken, Borsa İstanbul'un işlem saatleri de yatırımcılar tarafından sorgulanıyor. Peki, 23 Nisan 2025'te Borsa İstanbul açık mı? Hisse senedi işlemleri yapılacak mı? İşte Borsa İstanbul'un tatil takvimi hakkında merak edilenler.
23 NİSAN 2025’TE BORSA İSTANBUL AÇIK MI?
23 Nisan 2025, Çarşamba günü, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Borsa İstanbul kapalı olacak. Resmi tatil statüsünde olan bu günde, hisse senedi işlemleri, VİOP ve diğer piyasalarda işlem yapılmayacak. Yatırımcıların bu tarihe göre işlem yapmamaları ve planlarını buna göre düzenlemeleri önem taşıyor.
2025 BORSA İSTANBUL TATİL TAKVİMİ
- 23 Nisan 2025, Çarşamba: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - Borsa İstanbul kapalı
- 1 Mayıs 2025, Perşembe: Emek ve Dayanışma Günü - Borsa İstanbul kapalı
- 19 Mayıs 2025, Pazartesi: Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı - Borsa İstanbul kapalı
- 5 Haziran 2025, Perşembe: Kurban Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil) - Borsa İstanbul saat 13:00’e kadar açık, ardından kapalı
- 6-7-8-9 Haziran 2025, Cuma-Cumartesi-Pazar-Pazartesi: Kurban Bayramı - Borsa İstanbul kapalı
- 15 Temmuz 2025, Salı: Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Borsa İstanbul kapalı
- 30 Ağustos 2025, Cumartesi: Zafer Bayramı - Borsa İstanbul kapalı
- 28 Ekim 2025, Salı: Cumhuriyet Bayramı (Yarım Gün Tatil) - Borsa İstanbul saat 13:00’e kadar açık, ardından kapalı
- 29 Ekim 2025, Çarşamba: Cumhuriyet Bayramı - Borsa İstanbul kapalı
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