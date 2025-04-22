Kripto para borsalarında yeni zorunluluğa son üç gün: Tamamlamayanın hesabı kapatılacak!

Yayınlanma: 22.04.2025 - 12:25

Güncelleme: 22.04.2025 - 12:25

Türkiye'de kripto para ekosistemine yönelik düzenlemeler hızla ilerliyor. MASAK tarafından getirilen yeni düzenleme ile 25 Nisan itibarıyla kripto para borsalarına kullanıcılar için ek kimlik doğrulama zorunluluğu getirilecek. Bu uygulama finansal işlemlerde şeffaflık sağlanmasını ve kara para aklamayı engellemeyi hedefliyor.

Geçtiğimiz yıl temmuz ayında kripto varlıklara yönelik yasal çerçevenin oluşturulmasının ardından aralık ayında MASAK tarafından kripto varlık transferlerine dair ek düzenlemeler Resmi Gazete’de yayımlandı. 25 Şubat’ta yürürlüğe giren tedbirler ile 15 bin TL ve üzerindeki kripto varlık transferlerinde kullanıcı bilgilerinin sunulması zorunlu hale geldi.

KİMLİK DOĞRULAMA ZORUNLULUĞU 25 NİSAN’DA BAŞLIYOR

Kademeli olarak yürürlüğe giren tedbirler kapsamında, 25 Nisan’dan itibaren kripto para borsalarındaki kullanıcıların kimlik doğrulama işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Kripto para platformları bu tarihe kadar kullanıcılarının kimlik doğrulama süreçlerini tamamlama çağrısı yapıyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu düzenlemelere uymayan platformlara ağır yaptırımlar uygulanacağına dikkat çekerek, finansal sistemin kötüye kullanılmasına izin verilmeyeceğini belirtti.

İŞLEMİ TAMAMLANMAYAN HESAPLAR KAPATILACAK

Binance TR Genel Müdürü Mücahit Dönmez, kullanıcıların kimlik doğrulama işlemlerini 25 Nisan’a kadar tamamlamaları gerektiğini vurguladı. Dönmez, kimlik doğrulama sürecini tamamlamayan kullanıcıların hesaplarının geçici olarak durdurulacağını ve tüm fonksiyonlarının kapanacağını açıkladı. Kimlik doğrulama işlemleri, selfie doğrulaması, meslek ve adres doğrulaması gibi adımları içeriyor.

KİMLİK DOĞRULAMA UYARISI

Bybit Türkiye Ülke Müdürü Kutluhan Akçın, 25 Nisan’a kadar kimlik doğrulama işlemlerini tamamlamayan kullanıcıların işlemlerinin durdurulabileceğini belirtti. Akçın, kullanıcıların kimlik doğrulama süreçlerini tamamlamamaları durumunda para yatırma ve çekme işlemlerinin devre dışı kalabileceğini, açık pozisyonlarının ise kapatılabileceğini belirtti.

Kripto para borsalarında yaşanabilecek aksaklıkların önüne geçmek için kullanıcıların kimlik doğrulama işlemlerini belirtilen tarihe kadar tamamlamaları büyük önem taşıyor.