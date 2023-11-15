24 Kasım'da öğretmenler ikramiye alacak mı? Bakan yanıt verdi

Yayınlanma: 15.11.2023 - 14:55

Güncelleme: 15.11.2023 - 14:55

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) AK Parti grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Tekin, muhalefetin "24 Kasım'da öğretmenlere ikramiye verilsin" çağrısına yanıt verdi.

"EKONOMİK SORUNLARINI ÇÖZMEYE ÇABA SARF EDİYORUZ"

Öğretmenlerin, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde 1 maaş ikramiye talepleri sorulan Bakan Tekin, "Maliye Bakanlığı ile istişare halinde öğretmen arkadaşlarımızın ekonomik problemlerini çözmeye çaba sarf ediyoruz. Böyle bir şey olursa zaten Cumhurbaşkanımız ve Maliye Bakanımız duyurur. Öğretmen arkadaşlarımızın özlük haklarıyla ilgili bütçe sınırları çerçevesinde yapabileceğimiz her şeyi yapmaya çaba sarf ediyoruz" dedi.

Tekin, ayrıca sözleşmeli öğretmenlerle ilgili soruya, sözleşmeli öğretmenlerin ayrı bir kategori olmadığını ve süreleri tamamlandıktan sonra kadroya geçtiklerini aktardı.

"ÖĞRETMEN ATAMALARI MUTLAKA OLACAK"

Tekin, ücretli öğretmenler için ek ders ücretlerinde yüzde 25 civarında bir artış sağlandığını söyledi.

Bakan Tekin, öğretmen atamasına ilişkin yöneltilen soruya, "Mutlaka olacak. Tarih olarak, bütçenin Genel Kurul'dan geçmesini bekliyoruz. Bütçede kamuya alınacak toplam personel sayısını bakanlıklar arasında dağıtıyorlar. Biz de kendi adımıza düşen kontenjanı nasıl değerlendireceğimizi ondan sonra belirleyeceğiz" dedi.