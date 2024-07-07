25 kuruş unutuldu 200 TL hız yapıyor

Yayınlanma: 07.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 07.07.2024 - 04:00

Merkez Bankası verilerine göre tedavüldeki 200 TL’lik banknot sayısı Mayıs 2024’e kıyasla 215 milyon 828 bin adet (yüzde 10) artarak 2 milyar 357 milyon 744 bin adet oldu. Toplam banknot sayısı da 294 milyon 63 bin adet (yüzde 6) artarak ilk kez 5 milyar adedi geçti ve 5 milyar 106 milyon 940 bine ulaştı. Böylece 200 TL’nin tedavüldeki toplam banknottaki payı da bir ayda yüzde 44.5’ten yüzde 46’ye yükseldi.

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’nün verileri göre Ocak-Haziran 2024 döneminde tedavüle hiç 25 kuruşluk bozuk para verilmedi. Bu durum son iyi aydır 1 ve 5 kuruş için de geçerli. Buna karşın Haziran 2024’te tedavüle 63 milyon adet 1 liralık, 4 milyon 440 bin adet 5 liralık bozuk para verildi. Tedavüldeki bozuk para sayısı ise haziran sonu itibarıyla 12 milyar 640 milyon adedi aşıyor. Buna göre tedavüldeki bozuk paraların yüzde 31.7’si 1 lira ve yüzde 0.8’i 5 liradan oluşuyor.

