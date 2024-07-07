25 kuruş unutuldu 200 TL hız yapıyor
Merkez Bankası ve Darphane’nin Haziran 2024 sonu itibarıyla açıkladığı yeni banknot (kâğıt para) ve madeni (bozuk) para verileri, Türkiye’deki enflasyonist ortamın sonuçlarını göstermeye devam ediyor.
Merkez Bankası verilerine göre tedavüldeki 200 TL’lik banknot sayısı Mayıs 2024’e kıyasla 215 milyon 828 bin adet (yüzde 10) artarak 2 milyar 357 milyon 744 bin adet oldu. Toplam banknot sayısı da 294 milyon 63 bin adet (yüzde 6) artarak ilk kez 5 milyar adedi geçti ve 5 milyar 106 milyon 940 bine ulaştı. Böylece 200 TL’nin tedavüldeki toplam banknottaki payı da bir ayda yüzde 44.5’ten yüzde 46’ye yükseldi.
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’nün verileri göre Ocak-Haziran 2024 döneminde tedavüle hiç 25 kuruşluk bozuk para verilmedi. Bu durum son iyi aydır 1 ve 5 kuruş için de geçerli. Buna karşın Haziran 2024’te tedavüle 63 milyon adet 1 liralık, 4 milyon 440 bin adet 5 liralık bozuk para verildi. Tedavüldeki bozuk para sayısı ise haziran sonu itibarıyla 12 milyar 640 milyon adedi aşıyor. Buna göre tedavüldeki bozuk paraların yüzde 31.7’si 1 lira ve yüzde 0.8’i 5 liradan oluşuyor.
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