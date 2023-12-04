26 gündür mücadele ediyorlar: Asır Plastik işçileri hakları için direniyor

Yayınlanma: 04.12.2023 - 15:31

Güncelleme: 04.12.2023 - 15:36

İstanbul Kartal’da 120 işçinin çalıştığı Asır Plastik’te patron fabrikayı kapatarak işçilerin alacaklarını vermeden işlerine son verdi. İşçilerin; 1.5 aylık ücreti, yıllık izin ücretleri ve kıdem tazminatları ödenmedi. Alacakları içeride kalan işçiler 26 gündür fabrikada direniyor.

Tek geçim kaynaklarının aldıkları ücretler olduğunu söyleyen Asır Plastik işçileri bugün geçinebilmek adına devamlı borçlanıyor, kiralarını, faturalarını ödeyemiyor.

26 gündür içerideki alacakları için mücadele eden işçiler adına konuşan Asır Plastik işçilerinden Metin Bektaş "Burayı alan bir firma vardı, geçen cuma avukatları geldi bu hafta içinde haklarınız çözülür dedi. Bugün arıyoruz kimse bize cevap vermiyor. Aylar oldu kimse bize sahip çıkmıyor. Gerekirse Çalışma Bakanlığı'nın önüne gidip direneceğiz. 26 gün oldu kimsede ekmek parası yok. Bir tane muhatap cuma günü geldi, o da bugün bizim telefonlarımıza bakmıyor, anlaşmadık dedi. Artık işimiz devlete kaldı, bize sahip çıksınlar. Millet eve gidemiyor, elektrikleri, suları kesildi insanların" dedi.