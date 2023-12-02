Ordu'da iş cinayeti... İnşaatın 4. katından düşen işçi hayatını kaybetti!
Fatsa'da inşaattan düşen 30 yaşındaki işçi Orhan Çok, hayatını kaybetti. İş cinayetiyle ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.
Ordu'nun Fatsa ilçesine bağlı Ayazlı Mahallesi'nde inşaat halindeki binanın 4'üncü katında çalışan Orhan Çok (30), dengesini kaybederek düştü.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI!
Ağır yaralanan Çok, ambulansla sevk edildiği Fatsa Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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