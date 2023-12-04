Su deposundan düşen belediye işçisi hayatını kaybetti
Edirne’nin İpsala ilçesinde kontrol için çıktığı yaklaşık 20 metre yüksekliğindeki su deposundan düşen belediye işçisi Tayfun Başlı (45), hayatını kaybetti.
İpsala’ya bağlı Yenikarpuzlu beldesindeki Paşaköy ile Kumdere köyü arasında bulunan su deposunda, sabah saatlerinde Yenikarpuzlu Belediyesi’nde işçi olarak çalışan Tayfun Başlı, kontrol için çıktığı 20 metre yüksekliğindeki su deposundan düştü.
KURTARILAMADI
Mesai arkadaşları cep telefonuyla ulaşamayınca gittikleri su deposunda Tayfun Başlı’yı yerde hareketsiz yatarken buldu. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Tayfun Başlı’nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Tayfun Başlı’nın cenazesi, savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından İpsala Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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