'TÜGVA' ve 'Ensar' iptal: AKP'den CHP'ye geçen Çekmeköy'de yeni dönem

İstanbul'da, 31 Mart yerel seçimleri sonucu AKP’den CHP’ye geçen Çekmeköy Belediyesi'nin meclis toplantısında, daha önce Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ve Ensar Vakfı ile yapılmış protokollerin iptali kararlaştırıldı.

ANKA
Yayınlanma: 09.05.2024 - 20:09
'TÜGVA' ve 'Ensar' iptal: AKP'den CHP'ye geçen Çekmeköy'de yeni dönem
Abone Ol google-news

Çekmeköy Belediyesi'nin mayıs ayı meclis toplantısı Meclis Başkanvekili Bora Kılıç'ın başkanlığında yapıldı. Toplantıda, TÜGVA ve Ensar Vakfı ile daha önce imzalanmış olan protokoller feshedildi. Ayrıca, Türkiye Yeşilay Cemiyeti ile yapılan protokol de iptal edildi.

5393 sayılı Belediye Kanunu kapsamında, Belediye Başkanı tarafından TÜGVA, Ensar Vakfı ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti ile 30 Aralık 2020'de 4 yıl süreyle protokol akdedilmişti.

Kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor, sosyal hizmet ve yardım, meslek ve beceri kazandırma faaliyetlerinin Çekmeköy Belediye Başkanlığı bünyesinde yapılması ve başkaca benzer projelerin belediye bünyesinde gerçekleştirilmesi planlandığı için bu protokollerin feshedilebilmesi yetkisi Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez’e devredildi. Çerkez’in, bu derneklere ve vakıflarla yapılan çalışmaları değerlendirdikten sonra işin ve işleyişin kamuya olan faydalarını ele alıp gerekli çalışmaları yapacağı belirtildi.

5 YENİ MÜDÜRLÜK KURULUYOR

Toplantıda ayrıca 5 yeni müdürlük kurulmasına da karar verildi. İlçede sosyal yaşamı kolaylaştırmak ve şehri geleceğe hazırlamak amacıyla Afet İşleri Müdürlüğü, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ile Veterinerlik İşleri Müdürlüğünün yakın zamanda Çekmeköylülere hizmet vereceği belirtildi. 


Çekmeköy Belediyesi haberleri TÜGVA haberleri Ensar Vakfı haberleri

İlgili Haberler

‘Belediye yerine çöken TÜGVA’yı çıkardık’

‘Belediye yerine çöken TÜGVA’yı çıkardık’
Uşak Belediye Başkanı Yalım’dan AKP’li Güneş’in iddialarına yanıt: ‘Asıl tecavüzü TÜGVA ve ÖNDER yapmıştır’

Uşak Belediye Başkanı Yalım’dan AKP’li Güneş’in iddialarına yanıt: ‘Asıl tecavüzü TÜGVA ve ÖNDER yapmıştır’
Taksim yasağı, Galata Köprüsü'nde TÜGVA çağrısıyla yapılan mitingi hatırlattı

Taksim yasağı, Galata Köprüsü'nde TÜGVA çağrısıyla yapılan mitingi hatırlattı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Katil Cem Garipoğlu’nun elindeki mor lekelerin sırrı belli oldu

Katil Cem Garipoğlu’nun elindeki mor lekelerin sırrı belli oldu
Arsenal, Jorginho’nun sözleşmesini 2025’e kadar uzattı!

Arsenal, Jorginho’nun sözleşmesini 2025’e kadar uzattı!
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan dikkat çeken uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem için riskli bölgeleri açıkladı

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan dikkat çeken uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem için riskli bölgeleri açıkladı
Canan Karatay uyarmıştı! Çay içmek sağlığa zararlı mı?

Canan Karatay uyarmıştı! Çay içmek sağlığa zararlı mı?
Laik eğitim mitingi çağrısı: Saraçhane meydanına gelin

Laik eğitim mitingi çağrısı: Saraçhane meydanına gelin
Mayıs 2024’te Ünlü Olacak 4 Burç

Mayıs 2024’te Ünlü Olacak 4 Burç
Son Dakika... Bir uçak daha gövdesi üzerine indi!

Son Dakika... Bir uçak daha gövdesi üzerine indi!
O Ses Türkiye’nin unutulmaz yarışmacısı Nutsa Buzaladze Eurovision sahnesinde: Hadise’den büyük destek

O Ses Türkiye’nin unutulmaz yarışmacısı Nutsa Buzaladze Eurovision sahnesinde: Hadise’den büyük destek