Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda devir teslim: Alparslan Bayraktar, görevi Fatih Dönmez'den devraldı

Yayınlanma: 05.06.2023 - 13:09

Güncelleme: 05.06.2023 - 13:10

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumartesi akşamı Çankaya Köşkü'nde yeni kabineyi açıklamasının ardından bakanlıklarda devir teslim törenleri devam ediyor.

Son olarak Bakan Yardımcısı olarak görev yaptığı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda bakanlık görevine getirilen Alparslan Bayraktar, düzenlenen tören ile Fatih Dönmez'den görevi devraldı.

DÖNMEZ: 13 YILI AŞKIN SÜREDİR BERABER ÇALIŞIYORUZ

Törende konuşan Fatih Dönmez, 5 yıllık bakanlık döneminde yaptığı hizmetleri anlatarak, "Şimdi bu görevi uzun yıllar birlikte mesai yaptığımız mesai arkadaşımıza bırakacağız. Kendisiyle hem EPDK'daki görevi hem müsteşar yardımcılığım hem de bakan olduğum dönemde de bakan yardımcılığımı yapmıştı. 13 yılı aşkın bir süredir çalıştığımız bir kardeşimiz. Bu başarılarda hiç şüphesiz kendisinin de çok büyük emeği, katkısı var. Huzur içerisinde bayrağı kendisine bugün devrediyorum. O da bilgi ve tecrübesiyle; Bakanlığımızı bugün geldiğimiz noktadan çok daha ötesine taşıyacaktır. Buna bütün kalbimle inanıyorum" dedi.

BAYRAKTAR: TÜRKİYE'NİN ROLÜNÜ DAHA GÜÇLÜ HALE GETİRECEĞİZ

Bakan Bayraktar ise hizmetleri için Fatih Dönmez'e teşekkür ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Bizleri Türkiye Yüzyılı'na taşıyacak projelerde sizden devraldığımız bu bayrağı inşallah daha ileri taşıma azmi ve gayreti içerisinde olacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu '2023 Net Sıfır Emisyon' hedefi doğrultusunda Enerji ve Tabii Kaynaklar alanında daha büyük bir dönüşüm için yeni bir yatırım ve reform hamlesi ile ülkemizin refahına da en yüksek katkıyı sağlamak için var gücümüzle sizlerle beraber çalışacağız. İnanıyorum ki bu sayede bölgesinde enerji alanında çok önemli bir aktör olan Türkiye'nin küresel enerji ve maden piyasalarındaki rolünü daha da güçlü hale getireceğiz. Güçlü bir siyasi irade ve kararlılık olmadan bu hedefleri gerçekleştirmek asla mümkün değil. Bu vesile ile Sayın Cumhurbaşkanımıza ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonu ve bize her zaman vermiş olduğu destekten dolayı şükranlarımızı arz ediyorum."