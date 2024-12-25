İktidar taşınmazları elden çıkarmaya devam ediyor: 35 taşınmaz özelleştiriliyor

İktidar, yurt genelinde Hazine’ye ait 35 taşınmazı daha özelleştirme kapsamına aldı. Bu taşınmazlar satış da dahil olmak üzere çeşitli yöntemlerle özelleştirilecek. İşlemler 2028 başına kadar tamamlanacak.

İktidar taşınmazları elden çıkarmaya devam ediyor: 35 taşınmaz özelleştiriliyor
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Mustafa Çakır
Yayınlanma: 25.12.2024 - 12:12

Cumhurbaşkanı kararı ile çok sayıda kentteki taşınmazlar özelleştirme kapsamına alındı. Bu yerlerin mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait. Karara göre, Adana Seyhan, Antalya Serik, İstanbul Ümraniye, Çatalca, İzmir Aliağa, Karaburun, Konya Akşehir, Ereğli, Meram, Mersin Silifke ile Muğla Bodrum’daki taşınmazlar özelleştirilecek. Toplam 35 taşınmaz özelleştirme kapsamına alındı.

Özelleştirme işlemi, satış, kirala, gelir ortaklığı modeli ve işin gereğine uygun sair hukuki tasarruflar, mülkiyetin gayri ayni hakların tesisi veya işletme hakkının verilmesi yöntemlerinden bir ya da birkaçının birlikte uygulanması ile gerçekleştirilecek. Özelleştirmeler 31 Aralık 2027 tarihine kadar tamamlanacak.


Etiketler: #özelleştirme #İktidar #taşınmaz

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