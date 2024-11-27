Bakan Bayraktar'dan 'Çayırhan' ve 'özelleştirme' açıklaması: 'Bu sistem böyle çalışıyor'

Yayınlanma: 27.11.2024 - 10:23

Güncelleme: 27.11.2024 - 10:33

Ankara Nallıhan'daki Çayırhan Termik Santrali maden sahalarının özelleştirme kararı alınmasına karşı eyleme geçen işçilerin direnişi 1 haftayı geride bırakırken iktidar ise özelleştirme ısrarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki Bakanlar Kurulu Toplantısı öncesi gazetecilere açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Çayırhan Termik Santrali konusunda sendikayla görüştüklerine işaret ederek, "Endişelendikleri noktalar var. Bunların içerisinde haklılık payı olan unsurlar olabilir. Dolayısıyla o yönüyle, onların endişe ettiği şeyleri izale ederek bir özelleştirme yapılmasının doğru olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

EYLEM KÖPÜRTÜLMÜŞ!

İşçilerin açlık grevine başlayacağı haberlerine yönelik endişelerine değinen Bayraktar, "Biliyorsunuz. Dışarıdan bir sürü şeyle bu iş köpürtülmeye başlandı. Buradaki işçilerin bir çoğu kamu işçisi değil. Şu anda da kamusal bir çatı altında değiller. Dolayısıyla kendileriyle ilgili endişeleri olan hususları da doğru bir kurguyla gidermemiz lazım" dedi.

"BURAYI AYRI TUTAMAYIZ"

Bayraktar, Türkiye'de 2002'den sonra bütün santralleri özel sektöre yaptırdıklarını, kamuya ait olan santrallerde ise 9-10 bin megavatlık özelleştirme programı yürüttüklerini kaydederek, "Bu sistem böyle çalışıyor. Dolayısıyla burasını ayrı tutmanın çok bir anlamı yok ama işçilerin buradaki haklarına bir halel gelmesin. İşçiler de siyasiler de aradı. Onlara söylediğim şey de bu. Orada hak ve endişeleri olan konuları ortadan kaldıralım. Burası bir an önce üretime geçsin" diye konuştu.

Bayraktar, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kömür üretimi son dönemde düşmüş durumda. Elektrik üretimi de düşmüş durumda. Bu dönemde düşen bir şeyler var. Böyle doğal gaz ortamının olduğu bir yerde yerli kömürden elektrik üretimimizi arttırmamız lazım. Onun için Çayırhan mutlaka çalışmalı, hatta daha çok çalışmalı. Şu anda madende 1249 kişi çalışıyor. O sayının artması lazım."