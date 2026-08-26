3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? SGK uzmanı yeni düzenleme için tarih verdi

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri döneminde verilen taahhütle 1. dereceye yükselmiş tüm memur ve emeklilere 3600 ek gösterge verileceği ilan edilmişti.

İlk açıklandığında 470 bin kişiyi kapsayan bu kitle, zaman içinde emeklilerin ve yeni yükselenlerin dahil olmasıyla yarım milyon sınırını çoktan aştı.

Ek gösterge artışı sadece bir rakamdan ibaret olmayıp, memurların hem görev aylığını hem de emeklilik ikramiyesi ile maaşlarını kalıcı olarak artıran temel parametre konumunda bulunuyor.

MEMURLARA ALTIN DEĞERİNDE EĞİTİM UYARISI Düzenlemenin 1. dereceye gelen kamu görevlilerini kapsadığını vurgulayan SGK Uzmanı İsa Karakaş, özellikle lise mezunu memurlara kritik bir uyarıda bulundu.

Lise mezunu çalışanların zaman kaybetmeden açık öğretim de dahil olmak üzere 2 yıllık bir ön lisans programına kaydolmaları ve 3600 ek gösterge kapısını açacak 1. derece hakkını elde etmeleri tavsiye ediliyor.

Devlet Memurları Kanunu gereği memurların eğitim durumlarına göre yükselebilecekleri tavan dereceler kesin sınırlarla belirleniyor.

1. Derece En az 2 yıllık yükseköğrenim (Ön Lisans/Lisans) mezunu memurlar

3. Derece Lise mezunu memurlar (Yükselebilecekleri tavan derece)

5. Derece Ortaokul mezunu memurlar (Yükselebilecekleri tavan derece)

7. Derece İlkokul mezunu memurlar (Yükselebilecekleri tavan derece)

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK? Düzenlemenin 2024 başında yürürlüğe girmesi beklenirken, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yürüttüğü mali disiplin ve enflasyonla mücadele programı nedeniyle takvimde sarkmalar yaşandığı ifade ediliyor.

Ankara kulislerinden yansıyan son bilgilere göre yasal düzenleme mutlaka Meclis'ten geçecek. Olası seçim takvimine işaret eden uzmanlar, 3600 ek gösterge için hedeflenen asıl yürürlük tarihinin 2027 yılı olacağını öngörüyor.