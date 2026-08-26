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3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? SGK uzmanı yeni düzenleme için tarih verdi
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3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? SGK uzmanı yeni düzenleme için tarih verdi

26.08.2026 11:33:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? SGK uzmanı yeni düzenleme için tarih verdi

Yarım milyondan fazla memur ve emeklisinin merakla beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesinde gözler yeniden Meclis’e çevrildi. Kamu çalışanlarının maaş, ikramiye ve emeklilik haklarını doğrudan etkileyecek olan bu düzenlemenin ayrıntıları, kapsayacağı kitle ve kulislerde konuşulan takvim yeniden gündemin ilk sırasına yerleşti.

3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? SGK uzmanı yeni düzenleme için tarih verdi

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri döneminde verilen taahhütle 1. dereceye yükselmiş tüm memur ve emeklilere 3600 ek gösterge verileceği ilan edilmişti.

3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? SGK uzmanı yeni düzenleme için tarih verdi

İlk açıklandığında 470 bin kişiyi kapsayan bu kitle, zaman içinde emeklilerin ve yeni yükselenlerin dahil olmasıyla yarım milyon sınırını çoktan aştı.

3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? SGK uzmanı yeni düzenleme için tarih verdi

Ek gösterge artışı sadece bir rakamdan ibaret olmayıp, memurların hem görev aylığını hem de emeklilik ikramiyesi ile maaşlarını kalıcı olarak artıran temel parametre konumunda bulunuyor.

3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? SGK uzmanı yeni düzenleme için tarih verdi

MEMURLARA ALTIN DEĞERİNDE EĞİTİM UYARISI

Düzenlemenin 1. dereceye gelen kamu görevlilerini kapsadığını vurgulayan SGK Uzmanı İsa Karakaş, özellikle lise mezunu memurlara kritik bir uyarıda bulundu.

3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? SGK uzmanı yeni düzenleme için tarih verdi

Lise mezunu çalışanların zaman kaybetmeden açık öğretim de dahil olmak üzere 2 yıllık bir ön lisans programına kaydolmaları ve 3600 ek gösterge kapısını açacak 1. derece hakkını elde etmeleri tavsiye ediliyor.

3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? SGK uzmanı yeni düzenleme için tarih verdi

Devlet Memurları Kanunu gereği memurların eğitim durumlarına göre yükselebilecekleri tavan dereceler kesin sınırlarla belirleniyor.

3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? SGK uzmanı yeni düzenleme için tarih verdi

1. Derece

En az 2 yıllık yükseköğrenim (Ön Lisans/Lisans) mezunu memurlar

3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? SGK uzmanı yeni düzenleme için tarih verdi

3. Derece

Lise mezunu memurlar (Yükselebilecekleri tavan derece)

3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? SGK uzmanı yeni düzenleme için tarih verdi

5. Derece

Ortaokul mezunu memurlar (Yükselebilecekleri tavan derece)

3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? SGK uzmanı yeni düzenleme için tarih verdi

7. Derece

İlkokul mezunu memurlar (Yükselebilecekleri tavan derece)

3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? SGK uzmanı yeni düzenleme için tarih verdi

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Düzenlemenin 2024 başında yürürlüğe girmesi beklenirken, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yürüttüğü mali disiplin ve enflasyonla mücadele programı nedeniyle takvimde sarkmalar yaşandığı ifade ediliyor.

3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? SGK uzmanı yeni düzenleme için tarih verdi

Ankara kulislerinden yansıyan son bilgilere göre yasal düzenleme mutlaka Meclis'ten geçecek. Olası seçim takvimine işaret eden uzmanlar, 3600 ek gösterge için hedeflenen asıl yürürlük tarihinin 2027 yılı olacağını öngörüyor.

3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? SGK uzmanı yeni düzenleme için tarih verdi

Emekçilerin hakkının bir an önce teslim edilmesi gerektiğini savunan Karakaş, devlet sözünün senet olduğunu ve düzenlemenin seçim takvimi beklenmeden hayata geçirilmesi gerektiğinin altını çiziyor.

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