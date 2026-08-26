Erdoğan 'şube açın' talimatı vermişti: Tarım Kredi KOOP Market'te milyarlık zarar

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'şube açın' talimatı verdiği, alışveriş yaptığı ve yüksek enflasyonla mücadelede uygun fiyatlı ürünleriyle öne çıkardığı Tarım Kredi KOOP Market, 2026 yılının ilk yarısında 1 milyar 91 milyon TL zarar açıkladı.

Gelecek yıl halka arz edilmesi planlanan şirket, geçen yılın ilk 6 ayında 2 milyar TL dönem zararı bildirmişti. Böylece şirketin zararı gerilemesine rağmen faaliyetlerini yine zarar ile tamamladı.

FAİZE 2,7 MİLYAR TL GİTTİ

Tarım Kredi KOOP Market'in cirosu yıllık bazda yüzde 13 artarak 43 milyar TL'ye yükseldi. Satışların maliyeti ise yüzde 9,5 artışla 35 milyar TL'yi aştı.

Şirketin pazarlama giderleri 8 milyar TL, faiz giderleri ise 2,7 milyar TL olarak gerçekleşti. Söz konusu giderler geçen yıla göre gerilemesine rağmen şirketin zarar açıklamasının önüne geçilemedi.

ZARAR SONRASI ŞUBE SAYISI AZALTILDI

Zararın ardından şirketin küçülme yoluna gittiği görüldü.

Faaliyet raporuna göre Tarım Kredi KOOP Market, yılın ilk 6 ayında 30 şubesini kapatarak toplam şube sayısını 2 bin 338'e düşürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2021 yılında şube sayısının artırılması yönündeki talimatına rağmen İstanbul'daki market sayısı 18, Ankara'daki market sayısı ise 5 azaldı.

TARIM KREDİ KOOP MARKET'TE 1 YILDA 1.808 KİŞİ İŞTEN ÇIKTI

Şube sayısındaki azalmanın yanında şirketin istihdamında da düşüş yaşandı.

Haziran 2025'te 11 bin 615 çalışanı bulunan Tarım Kredi KOOP Market'in çalışan sayısı Aralık 2025'te 10 bin 940'a, Haziran 2026'da ise 9 bin 807'ye geriledi.

Böylece şirketin çalışan sayısı 6 ayda 1.133, son 1 yılda ise 1.808 kişi azaldı.

HALKA ARZ PLANI SÜRÜYOR

Tarım Kredi KOOP Market gelecek yıl halka arz edilmeyi planlıyor.

Öte yandan Sermaye Piyasası Kurulu'nun halka arz listesinde bulunan Tarım Kredi Süt, aynı dönemde 130 milyon TL dönem kârı açıkladı.

TARIM KREDİ TEMMUZDA EN ÇOK ZAM YAPAN İKİNCİ MARKET OLDU

Tarım Kredi KOOP Market'in zarar açıklamasının ardından market fiyatları da gündeme geldi.

Bir yurttaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda marketteki çay fiyatlarını eleştirerek 1 kilogram çayın 399 TL'ye satıldığını savundu.

Tüketici Birliği Federasyonu verilerine göre temmuz ayında market fiyat endeksi yüzde 2,41 artarken, Tarım Kredi KOOP Market'te ürün fiyatları yüzde 7,19 yükseldi.

Böylece Tarım Kredi KOOP Market, temmuz ayında fiyatlarını en fazla artıran ikinci market oldu.